Por: EL PILON SA

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La reciente sentencia de 37 años y seis meses de prisión para los autores del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha causado profunda reflexión en Luis Alonso Colmenares, quien lleva años buscando respuestas sobre la muerte de su hijo, Luis Andrés Colmenares. A través de sus redes sociales, el padre expresó su satisfacción porque, en el caso de Moreno, el crimen no quedará sin castigo, resaltando la efectividad del proceso judicial liderado por la Fiscalía y la decisión del juez encargado. Destacó que en menos de un año se logró condenar a los responsables por el asesinato del estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, asesinado a golpes luego de asistir a una celebración de Halloween en Bogotá, como informó Caracol Radio.

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Sin embargo, Luis Alonso Colmenares contrastó este desenlace con la experiencia vivida a raíz del fallecimiento de su hijo en 2010, caso en el que, según su evaluación, no hubo el mismo rigor investigativo ni decisión judicial. En su mensaje, criticó el trabajo de la Fiscalía en aquella época por no realizar una investigación adecuada y cuestionó a los jueces por actuar desde la subjetividad pese a las pruebas aportadas por su familia, como lo mencionó en su comunicado. Para Colmenares, mientras la familia de Jaime Esteban encuentra justicia y cierre, la suya sigue enfrentando la incertidumbre y el dolor por lo que considera una negación continua de justicia para Luis Andrés, cuyo cuerpo apareció en el caño El Virrey, en Bogotá, en octubre de 2010.

El proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en materia penal dentro de la jurisdicción ordinaria. En ese trayecto, tanto Laura Moreno como Jessy Quintero fueron absueltas, lo que ha sido motivo de profunda inconformidad para la familia Colmenares, quienes insisten en que hubo fallas en la investigación por parte de la Fiscalía y que los intereses de la impunidad prevalecieron sobre los de la justicia, según los mensajes públicos de Luis Alonso.

En cuanto a lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno, la investigación concluyó que el joven fue perseguido y agredido por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro al salir de una fiesta en el bar Before Club de Chapinero. Un amigo trató de buscar ayuda y las autoridades lograron intervenir, pero, debido a la gravedad de las lesiones, Moreno falleció en el Hospital Simón Bolívar. Gracias al material de cámaras de seguridad se logró identificar a los culpables y llevarlos ante la justicia, hecho que ha sido celebrado por diversos sectores, pues se logró una ejemplar condena en poco tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia Colmenares considera que no hubo justicia en el caso de Luis Andrés Colmenares?

De acuerdo con lo expresado públicamente por Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, la familia siente que el caso fue manejado por la Fiscalía sin una investigación adecuada y que los jueces actuaron de forma subjetiva. A pesar de las pruebas entregadas, la familia percibe que los intereses de la impunidad superaron los de la justicia, diferencia que contrasta con la rápida y contundente resolución en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

¿Cómo se logró identificar a los autores del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Según la investigación citada en Caracol Radio, la clave para identificar a los responsables de este crimen fue el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad del sector. Estas imágenes permitieron a las autoridades reconstruir el recorrido y los hechos violentos contra Jaime Esteban, lo que facilitó la captura y posterior condena de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como autores del homicidio.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.