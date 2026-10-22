Por: Portal Bogotá

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El parque Simón Bolívar será, una vez más, epicentro musical y cultural los días sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la capital colombiana abrirá sus puertas a miles de espectadores, tanto locales como visitantes, para disfrutar de una nueva edición del Festival Hip Hop al Parque 2026. Este evento, considerado una de las citas más importantes en el calendario cultural de la ciudad, se destaca por reunir propuestas artísticas que alternan vertientes clásicas del hip hop con sonidos de nuevas tendencias, presentando así un encuentro entre experiencias surgidas en los barrios y formas musicales que han trascendido fronteras.

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Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, el evento no solo promueve la diversidad artística, sino que también consolida a Bogotá como una ciudad anfitriona de grandes espectáculos. Durante ambos días, el festival dará inicio al mediodía, permitiendo a los asistentes disfrutar de una programación cuidadosamente seleccionada. Para quienes deseen asistir, es clave tener en cuenta que el ingreso está autorizado únicamente para personas mayores de 14 años, quienes deberán presentar su documento de identidad al momento de ingresar. Esta restricción busca garantizar la seguridad y tranquilidad dentro del recinto.

El domingo 25 de octubre de 2026 será especialmente significativo, ya que se vivirá una jornada enfocada tanto en la creación como en la memoria del hip hop. Los organizadores invitan a disfrutar de una experiencia inolvidable, en la que se presentarán talentos consolidados junto a artistas emergentes. Este equilibrio entre trayectoria y novedad, resaltado por Idartes, contribuye a que el festival sea un reflejo de la evolución del género en la ciudad y el país.

Adicionalmente, la programación diaria y detalles sobre bandas y artistas están disponibles, de acuerdo con información de la Alcaldía Mayor y los canales oficiales del evento. Se destaca que la dinámica del festival prioriza tanto el talento local como el internacional, brindando al público la oportunidad de conocer actos que han nacido al interior de los barrios bogotanos y propuestas que han sobresalido más allá de las fronteras nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones de ingreso para el festival Hip Hop al Parque 2026?

Para el evento Hip Hop al Parque 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha informado que únicamente se permitirá la entrada a personas mayores de 14 años. Además, es obligatorio que cada asistente presente su documento de identidad al ingresar.

¿Qué ofrece la programación del domingo 25 de octubre en Hip Hop al Parque 2026?

La programación del domingo 25 de octubre en el festival está diseñada para resaltar la creación y la memoria en el hip hop. Los asistentes podrán presenciar un balance entre artistas consolidados y emergentes, según datos de Idartes, reforzando así la diversidad y el crecimiento del género en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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