Las dos adolescentes que habían desaparecido en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fueron encontradas en la localidad de Usme, confirmó la Policía Metropolitana. Se trata de Nicol Dayana Trejos Pérez, de 13 años, y Luz Maileth Uruña Sánchez, de 16, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares y movilizaciones para pedir ayuda en su búsqueda.

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Las menores habían sido vistas por última vez el pasado 16 de octubre en el Colegio Jairo Aníbal Niño. Según la denuncia de sus familiares, un hombre habría conseguido que salieran de la institución al hacerse pasar por un integrante de la familia, situación que despertó dudas sobre los controles de seguridad del plantel educativo.

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El caso causó angustia entre los padres, que durante los días de búsqueda pidieron colaboración para encontrar a sus hijas. La familia también cuestionó los procedimientos que permitieron la salida de las adolescentes y solicitó que se esclareciera cómo ocurrió lo denunciado.

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“Uno cree que el colegio brinda seguridad, que los niños van a estar bien”, expresó el padre de una de las menores en declaraciones a Noticias RCN. En esa intervención, manifestó su preocupación porque, según su versión, el hombre habría logrado hacerse pasar por un familiar en dos ocasiones y pidió que los adultos verificaran la identidad de quienes recogen a los estudiantes.

Durante la búsqueda, familiares y vecinos se movilizaron con carteles y fotografías de Nicol Dayana y Luz Maileth para visibilizar el caso y conseguir información sobre su paradero. La confirmación de que ambas fueron localizadas en Usme representa una noticia importante para sus allegados, que habían pedido apoyo de la comunidad y de las autoridades.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, las adolescentes serán trasladadas a un centro médico para una valoración y para adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, queda por esclarecer lo ocurrido desde su salida del colegio y las circunstancias en las que fueron encontradas.

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