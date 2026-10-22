Por: Noticiero 90 minutos

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha implementado en el Valle del Cauca la estrategia itinerante denominada La Ruta Buscadora, la cual está diseñada para llevar servicios gratuitos a familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Según información presentada por Noticiero 90 Minutos, esta iniciativa se desarrollará entre el 21 de octubre y el 14 de noviembre, abarcando distintos municipios y proporcionando orientación, atención a familiares y la recolección de muestras genéticas, todo sin costo alguno para quienes lo requieran.

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De acuerdo con Jessica Tatiana Vásquez, coordinadora de la Ruta Buscadora Suroccidental, la UBPD concentra su labor en la búsqueda de personas desaparecidas antes del primero de diciembre de 2016. Ella explica que cualquier persona que esté buscando a un familiar tiene la posibilidad de acercarse a las jornadas de la ruta, en donde debe presentar su documento de identificación y toda la información relevante sobre la persona desparecida para facilitar la solicitud oficial de búsqueda.

La Ruta Buscadora ha iniciado su recorrido en Cali, específicamente en el Bulevar del Oriente, donde permanecerá hasta el 25 de octubre. Posteriormente, continuará visitando los municipios de Yumbo, Florida, Pradera, Palmira, Trujillo, Tuluá, Buga la Grande, Sevilla y Zarzal. Las actividades se realizan entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, manteniendo la gratuidad de sus servicios a lo largo de cada jornada.

Uno de los procedimientos iniciales consiste en la recepción formal de la solicitud de búsqueda, lo que se realiza a través de un sistema conocido como SIRDEC, encargado de centralizar la información de los casos de desaparición. Este proceso permite que las instituciones comiencen a registrar y analizar las muestras genéticas recolectadas, tanto de familiares como de personas buscadas, tal como lo detalló Vásquez en su intervención. Además, la coordinadora señaló la importancia del banco genético de personas desaparecidas, en el que se almacenan las muestras de ADN obtenidas tanto de los cuerpos encontrados como de quienes los buscan, facilitando así la comparación y eventual identificación.

La estrategia ya ha cubierto 60 municipios en seis departamentos y ha permitido la recepción de 370 muestras de ciudadanos que buscan a sus seres queridos. De acuerdo con los representantes de la UBPD, la búsqueda incluye también el trabajo conjunto con equipos de investigación forense y antropólogos, quienes complementan el proceso orientado a dar respuesta a las familias afectadas por la desaparición de personas en el marco del conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la Ruta Buscadora de la UBPD a las familias que buscan desaparecidos?

La Ruta Buscadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) brinda servicios gratuitos que incluyen orientación y atención a familiares, así como la toma de muestras genéticas esenciales para los procesos de búsqueda. Todo este acompañamiento se ofrece durante jornadas itinerantes en los municipios visitados, facilitando el acceso a quienes residen en zonas apartadas.

¿Qué significa el sistema SIRDEC y cómo se utiliza en la búsqueda de desaparecidos?

El sistema SIRDEC es la herramienta utilizada por la UBPD para registrar formalmente los casos de desaparición. En este sistema se centraliza toda la información relevante sobre las personas desaparecidas y sus familiares, lo que permite que las instituciones inicien y den seguimiento al análisis de muestras genéticas y demás procedimientos sobre cada caso registrado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.