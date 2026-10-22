Por: Noticiero 90 minutos

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cali se prepara para una de sus celebraciones culturales más emblemáticas: el inicio de la edición 21 del festival mundial de salsa. el evento abre sus puertas este fin de semana en el teatro al aire libre los cristales, ofreciendo la oportunidad de disfrutar, sin costo, de una nutrida programación que abarca desde presentaciones musicales hasta exhibiciones de baile. la cita se extiende desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, con la participación de nueve orquestas y 32 escuelas y agrupaciones de baile durante esta primera etapa, según información publicada por noticiero 90 minutos.

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este año, el festival mundial de salsa implementa un cambio fundamental en su estructura: deja de lado el formato competitivo. ya no habrá competencias ni jurados, y mucho menos puntajes. bajo el lema ‘la salsa nos abraza’, la organización decidió apostar por la exhibición, buscando resaltar los procesos artísticos de las escuelas, agrupaciones, músicos, bailarines y bailadores de cali. en total, la programación para toda la duración del festival incluye a 24 orquestas, 79 escuelas y agrupaciones de baile y la participación de entre 1.200 y 1.600 artistas que llevarán su talento a diferentes escenarios de la ciudad.

el viernes 23 de octubre, las actividades inician a las 4:00 p. m. y culminan a las 9:00 p. m., destacando la actuación de orquestas como son imbanaco, antorcha, primera c de carlos escobar y jorge corrales, con la animación musical de dj fredy moreno. el sábado 24, desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., las orquestas universal bam, bembere, herederos de la salsa y mambore orquesta internacional aportarán su energía en tarima, junto con 13 agrupaciones de baile, entre ellas swing latino, fundación de la vieja guardia y pioneros del ritmo colombia. ese día, dj luigy r. poveda ávila será el encargado de animar la jornada.

el cierre en los cristales, el domingo 25 de octubre, estará enfocado en las familias, con actividades programadas desde la 1:00 p. m. y hasta las 6:45 p. m. la música de kboomm y la presencia de 19 agrupaciones de baile, como fundación artística dinastía y fundación rumbale, serán protagonistas. la animación estará a cargo de dj julián david velasco muñoz.

el festival no termina aquí. de acuerdo con noticiero 90 minutos, las actividades seguirán en otros sectores: el barrio obrero recibirá el festival el 7 de noviembre, mientras que el bulevar del oriente será escenario los días 14 y 15 de noviembre. todas las actividades contarán con entrada libre, invitando a caleños y visitantes a celebrar y mantener viva la tradición salsera de la ciudad.

este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿quiénes participan en el festival mundial de salsa de cali 2026?

de acuerdo con noticiero 90 minutos, en la edición 21 del festival mundial de salsa participarán un total de 24 orquestas, 79 escuelas y agrupaciones de baile, además de entre 1.200 y 1.600 artistas. los participantes recorrerán diferentes escenarios de cali a lo largo del evento, mostrando el talento y la diversidad artística que caracteriza a esta ciudad.

¿cuál es la programación del festival mundial de salsa en los cristales?

la programación en el teatro al aire libre los cristales se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de octubre. el viernes ofrece presentaciones de orquestas y dj desde las 4:00 p. m.; el sábado incluye actuaciones musicales y de agrupaciones de baile, iniciando al mediodía; y el domingo está pensado para las familias, con música y exhibiciones de baile desde la 1:00 p. m. todas las jornadas son de entrada libre, según lo informado por noticiero 90 minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.