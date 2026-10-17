Un grave accidente de tránsito sacudió las carreteras del centro del país en las últimas horas de este sábado 17 de octubre de 2026. El autobús oficial que transportaba a los músicos y al equipo de trabajo de la agrupación del reconocido cantante de música popular Alexis Escobar sufrió un aparatoso volcamiento lateral en la Ruta del Sol, a la altura del departamento de Cundinamarca, cuando se desplazaba en cumplimiento de su agenda de presentaciones.

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De acuerdo con los reportes preliminares sobre el siniestro vial, la delegación musical había partido desde el departamento de Antioquia y avanzaba con destino a la ciudad de Bogotá, donde el artista y su banda tenían programado un show estelar en las instalaciones del Movistar Arena. Dentro del vehículo accidentado viajaban varios integrantes oriundos del municipio de La Unión (Antioquia), entre los cuales se ha confirmado la presencia de los músicos Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona.

Pese a que en los primeros minutos las comunidades del sector señalaron que el percance no había dejado afectados de consideración, reportes de última hora entregados por la cadena radial Olímpica Stereo confirmaron que varios de los ocupantes resultaron con lesiones físicas de diversa gravedad, por lo cual tuvieron que ser auxiliados de emergencia y trasladados hacia la sala de urgencias del hospital del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

La situación médica de los accidentados genera preocupación en el sector, pues fuentes locales señalaron que el centro asistencial de Guaduas registra serias limitaciones de infraestructura y no dispone en el momento de los médicos especialistas requeridos para atender traumas de alta complejidad. Ante este panorama, los equipos de socorro y las autoridades sanitarias evalúan la remisión prioritaria de los heridos con mayor afectación hacia clínicas y hospitales de mayor nivel en municipios vecinos o en la capital de la República.

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Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte acudieron al tramo de la Ruta del Sol para acordonar el área, regular el flujo vehicular e iniciar los peritajes técnicos que permitan establecer con certeza las causas del volcamiento. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones de Alexis Escobar aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud detallado de la nómina musical ni ha confirmado si la presentación pactada en Bogotá será cancelada o reprogramada tras el desafortunado hecho.

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