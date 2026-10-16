Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una estudiante menor de edad del liceo nacional de Ibagué sufrió graves lesiones tras verse involucrada en un accidente de tránsito frente a su colegio, en la concurrida intersección de la carrera quinta con calle 30. Según información recogida por Noticias y Radio, el suceso ocurrió cuando una motocicleta, conducida por un uniformado de la Policía Metropolitana, chocó con la joven. La víctima fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial, y su estado de salud permanece bajo reserva médica.

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El accidente tuvo lugar en el carril de ascenso de la carrera quinta, a la altura de la calle 30, en Ibagué, un punto con alto flujo vehicular por el tránsito escolar y la actividad cotidiana. Tras el fuerte impacto, la motocicleta quedó tendida sobre la vía pública, mientras que la estudiante resultó con severas lesiones. De acuerdo con el reporte difundido por Noticias y Radio, el siniestro generó preocupación entre la comunidad educativa y los habitantes de la zona, quienes presenciaron el despliegue de agentes de tránsito y personal policial.

Al escenario del accidente acudieron de manera rápida unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué y agentes de tránsito. Las autoridades delimitaron la zona para garantizar la seguridad de los presentes y elaboraron el respectivo croquis del accidente, documento clave para el desarrollo de la investigación. Durante la atención de la emergencia, la movilidad en el carril de ascenso de la carrera quinta se vio afectada entre 30 y 40 minutos. Hasta el momento, las pesquisas no han permitido establecer de manera clara cuáles fueron las causas exactas del choque ni han determinado responsabilidades.

Por ahora, el hecho está en proceso de investigación. La prioridad es esclarecer cómo se desencadenó la colisión y bajo qué circunstancias se produjo el accidente, información fundamental tanto para las autoridades como para la tranquilidad de la opinión pública. De acuerdo con los medios mencionados, no ha habido pronunciamiento oficial sobre el estado de salud de la estudiante ni sobre la situación legal del uniformado involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el accidente en el Liceo Nacional de Ibagué?

Las autoridades, incluyendo unidades de la policía Metropolitana de Ibagué y agentes de tránsito, llegaron rápidamente al lugar de los hechos, delimitaron la zona y elaboraron el croquis del accidente, paso fundamental para la investigación. Además, la atención de esta emergencia ocasionó una afectación en la movilidad del sector por un lapso de entre 30 y 40 minutos.

¿Qué información se conoce sobre la salud de la estudiante herida en Ibagué?

De acuerdo con Noticias y Radio, la estudiante fue trasladada a un centro asistencial tras el accidente y su estado de salud permanece bajo reserva. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre su evolución médica ni han emitido comunicación oficial sobre su situación actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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