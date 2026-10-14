En medio de la incertidumbre por las marchas en Colombia, Icetex anunció un paquete de alivios por cerca de 62.000 millones de pesos para más de 173.000 usuarios con deudas educativas en todo el territorio colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Esta trascendental medida financiera fue confirmada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar un respiro económico a las personas que costearon sus estudios mediante financiamiento estatal.

El plan institucional está estructurado en dos estrategias principales: la reducción directa en las tasas de interés y auxilios especiales para los educadores afectados por el sismo de agosto.

Para el primer componente, la entidad desembolsará de forma directa una suma cercana a los 52.000 millones de pesos provenientes de sus fondos oficiales.

Lee También

Dicha asignación presupuestal permitirá mitigar los intereses de los créditos de cerca de 170.000 alumnos universitarios que actualmente pagan cuotas y habían perdido el subsidio.

La segunda estrategia beneficia a 3.827 docentes y directivos docentes que adelantan programas de posgrado y cuyas obligaciones financieras serán condonadas tras la emergencia sísmica registrada.

En este grupo focalizado, los alivios abarcan un monto de cartera cercano a los 9.829 millones de pesos, tramitados a través de condonaciones y soluciones alternativas.

El seguimiento detallado a esta población reveló que los 9.830 millones de pesos en deudas están distribuidos técnicamente en 11 fondos que administra el Icetex.

El esquema contempla tres mecanismos de aplicación inmediata. El primero otorga la congelación total del pago de cuotas durante doce meses, frenando intereses futuros y perdonando los saldos pendientes.

La segunda alternativa dispone la condonación definitiva para las obligaciones que registren más de 360 días de mora, clasificándolas como cuentas irrecuperables dentro del sistema.

Como tercer mecanismo, la institución procederá a condonar la totalidad del crédito educativo a los usuarios graduados que cumplan con los parámetros reglamentarios.

Las disposiciones de Icetex cobijan a los beneficiarios residentes en Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con esta intervención estatal, la entidad busca garantizar la continuidad laboral y la estabilidad social de miles de profesionales en las dieciséis regiones seleccionadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.