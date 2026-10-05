Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó que el Gobierno Nacional destinó COP 49.330 millones para subsidiar la tasa de interés de préstamos estudiantiles. Este beneficio se otorgará a 64.904 beneficiarios que se encuentren cursando sus estudios, quienes lo verán reflejado en su recibo de pago durante octubre. El subsidio cubrirá la tasa de interés, estableciendo una liquidación de IPC (Índice de Precios al Consumidor) más 0 puntos, y tendrá vigencia hasta que los recursos se agoten, de acuerdo con el comunicado de la entidad.

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El Icetex aclaró que para acceder a este apoyo es indispensable que los estudiantes se encuentren activos en sus programas académicos y estén al día en sus abonos o con mora menor a 30 días. La medida da continuidad a la anunciada en abril de 2026, cuando se destinaron COP 100.000 millones para subsidiar la tasa de interés de 170.000 estudiantes en etapa de amortización, es decir, quienes ya han terminado sus estudios y se encuentran pagando su deuda. En ambos casos, la condición principal es estar al día en los pagos para acceder al beneficio, según precisó el Icetex.

Una vez se terminen los dineros asignados por el Estado, la tasa retornará a lo pactado originalmente entre el estudiante y la entidad, que depende de la línea de crédito elegida. Según el Icetex, estas tasas oscilan entre IPC + 7 % y hasta IPC + 12 %. Es importante entender el contexto de esta medida: en febrero de 2025, la entidad comunicó a sus usuarios que, por la coyuntura fiscal nacional, quienes estuvieran en etapa de pago perderían el subsidio en las tasas de interés. Así, los créditos volvieron a las condiciones establecidas al inicio, afectando a quienes ya habían terminado sus estudios.

Este subsidio empezó a existir en 2010, destinado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 o clasificados en las categorías A, B o hasta C7 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) que tomaban créditos a largo plazo. En estos casos, la financiación inicial era de hasta el 30 % de la carrera y, mientras cursaban sus estudios, pagaban una tasa de interés compuesta únicamente por el IPC. Al perder el subsidio, estos jóvenes se enfrentaron a tasas mucho mayores. Por ejemplo, con una inflación del 13,1 % en 2022, los préstamos podían alcanzar intereses del 25,1 % anual (IPC + 12 puntos), lo que representó una carga considerable para las familias beneficiarias.

¿Cómo afecta la eliminación del subsidio a la tasa de interés del Icetex a los estudiantes?

La eliminación del subsidio implica que los beneficiarios deben pagar tasas de interés significativamente más altas, ajustadas al IPC más varios puntos adicionales según su línea de financiamiento. Esto puede traducirse en cuotas mensuales mucho mayores, complicando el pago de la deuda y aumentando el riesgo de morosidad entre los jóvenes que ya terminaron sus estudios y están en etapa de pago.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio para créditos Icetex en etapa de estudios?

De acuerdo con el Icetex, el beneficio del subsidio a la tasa de interés está disponible para estudiantes activos en sus carreras, que estén al día en sus pagos o que tengan una mora no superior a 30 días. Además, la selección depende de la vigencia de los recursos y está dirigida a quienes están en periodo de estudio, no en la etapa de amortización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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