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El 12 de octubre es una fecha emblemática en numerosos países hispanohablantes y en comunidades internacionales, ya que recuerda el día de 1492 cuando la expedición española de Cristóbal Colón llegó por primera vez al continente americano. De acuerdo con la información proporcionada, el desembarco sucedió en la isla de Guanahani, parte del archipiélago de las Bahamas, y supuso el inicio de un contacto sostenido entre Europa y América. Este punto de inflexión modificó profundamente aspectos como el comercio, la población y la geopolítica en todo el mundo.

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Durante el siglo XX, esta conmemoración fue formalizada bajo el nombre de "Día de la Raza", denominación que surgió en España en 1913 y rápidamente encontró eco en casi todos los países latinoamericanos. De acuerdo con el artículo, el propósito fundacional de la efeméride era destacar los vínculos culturales, el idioma en común y la herencia religiosa que compartían España y América Latina.

No obstante, el último cambio de siglo trajo consigo una revisión crítica sobre el significado de la fecha. A partir de nuevos debates impulsados por gobiernos, grupos sociales e historiadores, se amplió la mirada histórica para incluir el impacto que tuvo la colonización sobre los pueblos originarios y la llegada posterior de comunidades africanas. Según la información, esto llevó a que, en numerosos países, se optara por modificar el nombre y el tono de la celebración hacia enfoques que resalten la pluralidad, los derechos humanos y la diversidad.

Particularmente en Colombia, la fecha se reconoce ahora como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esta transformación tiene como meta visibilizar y proteger constitucionalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. En otros países latinoamericanos, también el nombre oficial ha adoptado enfoques similares, desde el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" en Argentina hasta el "Día de la Resistencia Indígena" en Nicaragua y Venezuela.

Por otra parte, desde el aspecto laboral, la jornada de descanso asociada a esta conmemoración se encuentra regulada por las normas propias de cada país. En Colombia, específicamente, se aplica la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, la cual establece que si el 12 de octubre no coincide con un lunes, el feriado se traslada al lunes siguiente. Esta disposición busca regular la dinámica laboral y fomentar el turismo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cambió el nombre del Día de la Raza por Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia?

El cambio se dio para reconocer la importancia de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el país. De acuerdo con la información, la nueva denominación busca garantizar la protección constitucional y dar visibilidad a la pluralidad étnica y cultural de Colombia, respondiendo a una revisión histórica sobre el impacto de la colonización.

¿Qué establece la Ley Emiliani sobre los días festivos en Colombia?

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, regula que varios días festivos en Colombia, incluido el 12 de octubre, se trasladen al lunes siguiente si no caen en ese día. El objetivo de la ley es ordenar las jornadas laborales y promover el turismo interno, según se explica en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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