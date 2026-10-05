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La cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA está disponible para los hogares beneficiarios hasta el martes 6 de octubre de 2026, según información suministrada por Prosperidad Social, la entidad encargada de supervisar estos subsidios. La entidad destacó la importancia de verificar, con tiempo suficiente, la modalidad de pago y llevar a cabo el proceso antes de la fecha límite señalada, ya que las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores.

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Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias desarrollado por el gobierno nacional y administrado por Prosperidad Social, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza extrema y moderada en el país. Está dirigido específicamente a grupos poblacionales vulnerables como madres o padres cabeza de hogar, niños menores de seis años, personas con discapacidad y comunidades indígenas. La estrategia busca ofrecer un ingreso que promueva la movilidad social en estos hogares, aliviando su situación económica.

Para recibir el pago correspondiente, los hogares deben tener presente la modalidad que tienen asignada. Aquellos con abonos a cuentas bancarias o billeteras digitales recibirán el monto en el producto financiero registrado previamente en el Gestor de Información Financiera. Por otro lado, quienes tengan modalidad de giro deberán consultar el cronograma oficial y acudir personalmente al punto autorizado de SuRed o SuperGIROS, presentando la cédula de ciudadanía al momento del cobro. Es importante resaltar que la entidad prohibió terminantemente cualquier cambio de titular, poder o autorización a terceros para estos trámites, garantizando así que los recursos lleguen únicamente al beneficiario.

La entrega de estos recursos se efectuará en el municipio previamente asignado y no se realizarán giros posteriores por pagos pendientes; por esta razón, Prosperidad Social insistió en que los hogares deben reclamar la transferencia antes del plazo establecido. Para confirmar si un hogar es beneficiario y conocer la modalidad de pago, Prosperidad Social recomendó utilizar los canales oficiales, como la página prosperidadsocial.gov.co. Allí, los ciudadanos deben ingresar con el tipo y número de documento de identidad, verificar si su hogar está activo o habilitado para el ciclo vigente y consultar el punto o entidad asignada para el retiro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la Renta Ciudadana y cuándo puedo reclamar el pago?

Para consultar si usted es beneficiario de la Renta Ciudadana y reclamar el pago, debe ingresar a los canales oficiales de Prosperidad Social, específicamente en prosperidadsocial.gov.co, usando su tipo y número de documento de identidad. El sistema le indicará si su hogar está activo para el ciclo actual, la modalidad de pago asignada y el punto donde puede retirar el dinero, que debe hacerse antes del 6 de octubre de 2026.

¿Qué es el Gestor de Información Financiera en el pago de la Renta Ciudadana?

El Gestor de Información Financiera es la plataforma a través de la cual los beneficiarios registran el producto financiero donde desean recibir los abonos del subsidio Renta Ciudadana, como una cuenta bancaria o una billetera digital. Esto permite a Prosperidad Social transferir de forma directa y segura los recursos económicos a cada hogar beneficiario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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