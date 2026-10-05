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La tasa de cambio nominal es un dato clave para entender la dinámica económica de Colombia. Se trata del indicador que compara el valor del peso colombiano frente a monedas extranjeras, destacándose la relación con el dólar estadounidense, ya que esta última moneda es la más usada en transacciones, inversiones y préstamos internacionales, según información del artículo citado. Este parámetro revela cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un solo dólar y, por tanto, permite medir el poder adquisitivo internacional de la moneda local.

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Las variaciones en la tasa de cambio nominal influyen de manera directa en diferentes sectores de la economía colombiana. Cuando esta tasa aumenta se presenta una depreciación del peso, es decir, el peso colombiano pierde valor respecto al dólar y se necesitan más pesos para acceder a un mismo monto en dólares. De acuerdo con el artículo, este fenómeno encarece las importaciones, pues los productos extranjeros suben de precio para los consumidores y empresas colombianas.

En contraste, una disminución de la tasa de cambio nominal implica una apreciación del peso colombiano. En ese contexto, la moneda nacional se fortalece frente al dólar y se reduce la cantidad de pesos necesarios para conseguir un dólar. Esto genera que los productos importados sean más asequibles, aunque puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos al recibir menos pesos por cada dólar obtenido en ventas al exterior.

Para registrar oficialmente estos cambios, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según el texto, esta tasa corresponde al promedio ponderado de todas las operaciones diarias de compra y venta de dólares realizadas entre entidades financieras autorizadas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas y organismos como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex. El cálculo considera únicamente las transacciones donde tanto el pago en pesos como la entrega de dólares ocurre en el mismo día de la negociación.

Actualmente, la tasa representativa establece que un dólar equivale a 3.273,49 pesos colombianos. Este dato actualizado permite tanto a empresas como a ciudadanos tomar decisiones informadas en sus actividades comerciales, de ahorro o inversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en las importaciones en Colombia?

De acuerdo con el artículo, cuando la tasa de cambio nominal se incrementa y el peso colombiano se deprecia, las importaciones se encarecen, pues se requiere una mayor cantidad de pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Esto afecta tanto a empresas que necesitan insumos extranjeros como a consumidores que ven productos importados a precios más altos.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM se calcula tomando en cuenta las transacciones de entidades autorizadas y vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), según lo explicado en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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