Banco de Bogotá puso en marcha una nueva solución para que las empresas reciban pagos de manera inmediata a través de Bre-B, el sistema de pagos interoperables que permite transferir dinero entre diferentes entidades financieras. La herramienta busca simplificar los procesos de recaudo y facilitarles a los usuarios el pago de facturas sin necesidad de desplazarse o utilizar efectivo.

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La iniciativa comenzó con Claro Colombia, cuyos clientes pueden pagar las facturas de sus servicios de hogar y telefonía móvil escaneando el código QR Bre-B que aparece en el recibo. Una vez realizado el procedimiento desde la aplicación de su banco o entidad financiera, el pago se completa en segundos y los recursos llegan de forma inmediata a la compañía.

Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá, explicó que esta tecnología representa un cambio en la manera en que las compañías administran sus recaudos. Según el directivo, la implementación permite recibir dinero en tiempo real, agilizar los procesos operativos y ofrecer alternativas más sencillas a los consumidores.

Por su parte, Claro Colombia comenzó a incorporar esta modalidad con un piloto de 272.000 facturas de sus servicios de hogar. La masificación empezó en noviembre de 2026 y se extenderá progresivamente a los usuarios de servicios fijos, para posteriormente llegar a los clientes de telefonía móvil. La empresa busca facilitar los pagos digitales y reducir la dependencia del efectivo.

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En el desarrollo de esta alternativa también participa GOU Payments, compañía encargada de conectar los sistemas de facturación de Claro con las capacidades de pagos inmediatos de Bre-B. Isabel Cristina Martínez, presidente de la firma, señaló que el objetivo es acercar a las empresas a nuevas opciones de recaudo mediante la interoperabilidad y simplificar procesos que involucran a millones de usuarios.

Con esta implementación, Banco de Bogotá amplía las posibilidades de uso de Bre-B en el sector empresarial y busca que más compañías incorporen pagos inmediatos a sus operaciones. La experiencia con Claro representa el primer paso de una solución que apunta a transformar la forma en que los negocios reciben dinero y gestionan sus transacciones.

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