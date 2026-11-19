Las personas que tienen multas de tránsito pendientes en Colombia deben estar alerta ante una modalidad de estafa que utiliza el nombre y la imagen del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) para engañar a los ciudadanos y robarles su dinero y datos personales.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Colombianos cayeron en falsas ofertas de empleo y terminaron trabajando para una mafia china)

La advertencia fue emitida por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), entidad que alertó sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos en los que se informa a los usuarios sobre supuestas multas o comparendos pendientes de pago. Las comunicaciones incluyen enlaces que conducen a páginas falsas, diseñadas para obtener información personal y bancaria de las víctimas.

De acuerdo con los reportes recibidos por la entidad, los mensajes están llegando desde diferentes códigos cortos, entre ellos 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882.

Lee También

La modalidad consiste en utilizar nombres, logotipos e imágenes institucionales para despertar confianza entre los destinatarios. Además, los mensajes pueden incluir advertencias sobre obligaciones pendientes y solicitudes de pago inmediato, con el propósito de presionar a las personas para que ingresen a los enlaces sin verificar su autenticidad.

Por eso, Fedemunicipios fue enfática en señalar que los ciudadanos no deben utilizar esos vínculos para consultar sus obligaciones, entregar información personal o efectuar pagos. Tampoco deben suministrar contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios en páginas desconocidas.

Entre las recomendaciones de la entidad está verificar cualquier comparendo directamente en el portal oficial del SIMIT antes de efectuar una transacción. En caso de haber ingresado información bancaria o realizado un pago en una página fraudulenta, la indicación es comunicarse inmediatamente con el banco y denunciar lo ocurrido ante las autoridades competentes.

Cómo consultar si tiene multas de tránsito pendientes en Colombia

Para evitar caer en este tipo de engaños, los conductores pueden revisar directamente si tienen comparendos, sanciones o acuerdos de pago pendientes a través de la plataforma oficial del SIMIT.

El procedimiento es sencillo. Primero, deben ingresar directamente desde el navegador a la dirección www.fcm.org.co/simit, sin utilizar enlaces recibidos por mensajes de texto. Una vez allí, deben seleccionar la opción ‘Estado de cuenta’ e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo que desean consultar.

Después de hacer clic en el ícono de la lupa o presionar Enter, la plataforma mostrará los registros disponibles. Allí podrán encontrar el tipo de comparendo o infracción, el organismo de tránsito que lo reportó, el estado de la obligación y el valor correspondiente.

(Ver también: Ojo si lo llaman de este número: alertan por posible suplantación del presidente del Senado)

Finalmente, la Federación Colombiana de Municipios hizo un llamado a consultar periódicamente el estado de cuenta y no esperar a recibir mensajes de cobro para verificar si existen multas pendientes. Esta práctica permite conocer las obligaciones reales y evitar que los delincuentes aprovechen la preocupación de los conductores para quedarse con su dinero o información personal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.