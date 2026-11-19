El Gobierno Nacional anunció que la estrategia Milagro Week tendrá nuevas ediciones internacionales en Europa y Asia, luego de los resultados obtenidos en Nueva York, Estados Unidos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el próximo encuentro se realizará en Madrid, España, en marzo de 2027, con el propósito de atraer inversión extranjera y fortalecer las relaciones comerciales de Colombia. Posteriormente, la iniciativa llegará a Oriente Próximo y otros mercados asiáticos.
La primera edición de Milagro Week cerró con anuncios de inversión por 43.200 millones de dólares, recursos que se destinarían a proyectos adicionales durante los próximos tres años.
Entre los sectores beneficiados figuran infraestructura, aeropuertos, biotecnología, agroindustria, energía solar, minería y transporte aéreo.
Entre los anuncios destacados están los proyectos de Transfer Port en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, inversiones del grupo Azur en seis aeropuertos, iniciativas de energía solar de Greenwood Energy en La Guajira y la compra de nuevas aeronaves por parte de Avianca.
También se destacaron compromisos de empresas como AngloGold Ashanti y Parex.
Restrepo resaltó además el respaldo conjunto del BID, el Banco Mundial y la CAF, que anunciaron mecanismos de financiación para el sector privado. El Gobierno busca replicar estos resultados en nuevos mercados y posicionar a Colombia como destino de inversión internacional.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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