El Gobierno Nacional anunció que la estrategia Milagro Week tendrá nuevas ediciones internacionales en Europa y Asia, luego de los resultados obtenidos en Nueva York, Estados Unidos.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el próximo encuentro se realizará en Madrid, España, en marzo de 2027, con el propósito de atraer inversión extranjera y fortalecer las relaciones comerciales de Colombia. Posteriormente, la iniciativa llegará a Oriente Próximo y otros mercados asiáticos.

La primera edición de Milagro Week cerró con anuncios de inversión por 43.200 millones de dólares, recursos que se destinarían a proyectos adicionales durante los próximos tres años.

Entre los sectores beneficiados figuran infraestructura, aeropuertos, biotecnología, agroindustria, energía solar, minería y transporte aéreo.

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Entre los anuncios destacados están los proyectos de Transfer Port en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, inversiones del grupo Azur en seis aeropuertos, iniciativas de energía solar de Greenwood Energy en La Guajira y la compra de nuevas aeronaves por parte de Avianca.

También se destacaron compromisos de empresas como AngloGold Ashanti y Parex.

Restrepo resaltó además el respaldo conjunto del BID, el Banco Mundial y la CAF, que anunciaron mecanismos de financiación para el sector privado. El Gobierno busca replicar estos resultados en nuevos mercados y posicionar a Colombia como destino de inversión internacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.