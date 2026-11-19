Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella consolidó compromisos de inversión y financiación por US$43.205 millones durante la Milagro Week de Nueva York, superando la meta inicial prevista para el encuentro.

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Los proyectos abarcan 11 sectores de la economía, 24 departamentos y Bogotá, con un potencial de generación superior a 55.000 empleos. Los compromisos incluyen iniciativas en infraestructura, transporte, energía, minería, agroindustria, salud, inclusión financiera y conservación ambiental.

Cabe resaltar que durante la agenda se realizaron 223 reuniones individuales con inversionistas, y en el 73 % de ellas se manifestó interés en avanzar con oportunidades de inversión en Colombia.

Por su parte, José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, expresó: “Cerramos la Milagro Week de Nueva York con US$43.200 millones en proyectos y anuncios de inversión. Es el doble de la meta que nos propusimos”.

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Finalmente, el Gobierno aseguró que hará seguimiento a cada uno de los compromisos anunciados para “facilitar su ejecución y convertirlos en inversión, empleo y desarrollo para las regiones”.

Así las cosas, la agenda continuará con la próxima Milagro Week, que se realizará en Madrid en marzo de 2027.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.