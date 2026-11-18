Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, acerca de la posibilidad de disminuir los recursos para la educación con base en la disminución de la natalidad y la reducción del número de jóvenes en Colombia, han encendido el debate sobre el rumbo de la inversión educativa. El ministro planteó: “¿Por qué tenemos que gastar más?” y sugirió gastar de manera más eficiente, pero con un menor presupuesto. Si bien la crisis fiscal es real y exige medidas responsables, existe preocupación porque en sectores estratégicos como la educación, los recortes pueden resultar contraproducentes, según los argumentos expuestos por Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

Sigue a PULZO en Discover

La educación, desde este enfoque, es mucho más que un gasto estatal: constituye una inversión con retornos económicos y sociales palpables. Para los individuos, se traduce en mejores empleos, mayor ingreso y movilidad social; para el país, genera trabajadores más capacitados, innovación y crecimiento económico, lo que a su vez aumenta los ingresos tributarios, de acuerdo con los argumentos presentados en la carta abierta y sostenidos por Abadía.

El razonamiento del ministro de Hacienda parte de un hecho: Colombia vive una transición demográfica que lleva a una reducción paulatina de estudiantes. Sin embargo, como sostiene Abadía, esa disminución no implica que desaparezcan los rezagos estructurales. Cifras citadas en el texto indican que 1,6 millones de niños y adolescentes entre 5 y 16 años no están en el sistema educativo; la cobertura neta en media es apenas del 51 % y en transición, de apenas 65 %. Así, el desafío no es menor: debe ampliarse la cobertura, evitar la deserción escolar y garantizar trayectorias educativas completas y de calidad.

La infraestructura y el bienestar escolar también enfrentan importantes limitaciones. Según el índice Welbin, en colegios públicos hay un orientador escolar por cada 640 estudiantes, mientras que en los privados hay uno por cada 296. Además, los recursos principalmente financian nóminas y funcionamiento, pero el margen para invertir en infraestructura, dotación y calidad es limitado, como estipula la Ley 715 y el Sistema General de Participaciones.

Lejos de reducir egresos, la transición demográfica puede ser una oportunidad para focalizar mejor las inversiones: grupos reducidos, infraestructura moderna, más orientadores y capacitación docente. Un informe reciente del Banco de la República, citado en el texto, destaca que menos matrícula puede permitir invertir más por estudiante y mejorar cobertura y calidad.

En ese sentido, gastar mejor solo tiene sentido si no resulta en menor inversión ni en recorte de posibilidades para las próximas generaciones, ya que el país necesita priorizar la formación de capital humano en un contexto de envejecimiento poblacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se recomienda reducir el presupuesto para educación en Colombia?

No se recomienda porque la educación aún presenta rezagos importantes en cobertura y calidad, como lo demuestran los datos citados por Luz Karime Abadía, donde hay 1,6 millones de niños y adolescentes fuera del sistema, y deficiencias en infraestructura y atención psicosocial. Reducir el presupuesto puede agravar estos problemas en lugar de solucionarlos, comprometiendo el desarrollo futuro del país.

¿Qué beneficios tiene invertir en educación según el artículo?

Invertir en educación produce mejores oportunidades laborales, movilidad social, trabajadores más productivos e innovación. Además, favorece el crecimiento económico y genera más ingresos tributarios, de acuerdo con el análisis presentado por Luz Karime Abadía. Estos factores se consideran esenciales para sostener la economía y enfrentar los desafíos de una sociedad que envejece.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.