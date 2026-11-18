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En Colombia, miles de docentes del sector público esperan cada año la llegada de la prima de Navidad, una prestación social contemplada en la legislación nacional, que representa un ingreso adicional clave al cierre del calendario. Según el artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978, este pago debe entregarse durante los primeros quince días de diciembre; para el año 2026, las entidades tendrán como fecha límite el 15 de diciembre para desembolsar la prima, de acuerdo con las disposiciones legales.

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El monto que recibe cada maestro por este concepto no solo corresponde a un mes de salario calculado con base en lo devengado al 30 de noviembre, sino que puede incluir otros elementos reconocidos en la remuneración anual. De acuerdo con la guía salarial del Ministerio de Educación Nacional, la liquidación abarca factores como el sueldo básico, sobresueldos por funciones directivas o desempeño en determinadas zonas, así como, en algunos casos, la prima de servicios, la prima de vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte, si aplica. Todos estos rubros se suman y se dividen entre doce, de modo que el valor final responde a las condiciones laborales particulares, el escalafón y los beneficios individuales de cada educador.

El cálculo de la prima de Navidad en el año 2026 se basa en las tablas salariales establecidas mediante el Decreto 299 del 25 de marzo de ese año, el cual rige para los docentes bajo los estatutos 1278 de 2002 y 2277 de 1979, como lo señala el mencionado Ministerio. Esta normativa brinda claridad sobre los componentes salariales que se deben considerar y el mecanismo exacto para efectuar la liquidación.

La entidad encargada de realizar el desembolso puede ser la Secretaría de Educación certificada correspondiente o la entidad pública con la cual está vinculado el docente. Para los educadores que no han trabajado los doce meses completos del año, la normativa establece que la prima se entrega de manera proporcional: se liquida una doceava parte del total por cada mes trabajado integralmente. Así, quienes han iniciado labores durante el año 2026 igualmente acceden a esta prestación ajustada al tiempo y condiciones de servicio.

De acuerdo con la información oficial, la transparencia y la puntualidad en el pago de la prima de Navidad garantizan a los docentes no solo el reconocimiento a su labor, sino también el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se paga la prima de Navidad a los docentes en Colombia en 2026?

La prima de Navidad para docentes del sector público, según el artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978, debe pagarse en los primeros quince días de diciembre. Para 2026, el límite para el desembolso será el 15 de diciembre, conforme a lo dispuesto por la normativa y las fuentes oficiales consultadas.

¿Cómo se calcula la prima de Navidad de los docentes según las tablas salariales?

El cálculo de la prima de Navidad se basa en el salario devengado al 30 de noviembre, junto con otros factores salariales reconocidos durante el año, como sobresueldos, primas y auxilios cuando corresponda. La suma de estos factores se divide entre doce, siguiendo lo fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el Decreto 299 de 2026, ajustándose a la situación laboral y escalafón de cada docente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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