Por: CENET

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Las importaciones de Colombia registraron en septiembre de 2026 su máximo histórico para ese mes, alcanzando un monto de US$8.192,8 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esto representa un aumento notable del 33,7% con respecto a septiembre de 2025, impulsado principalmente por el incremento en las compras de manufacturas, combustibles y productos agropecuarios.

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De acuerdo con el DANE, las manufacturas siguieron dominando la estructura de importaciones colombianas, representando el 72,8% del total. En septiembre sumaron US$5.963,2 millones y experimentaron un crecimiento anual de 28,6%. Este avance fue impulsado por una mayor demanda de maquinaria, equipos de transporte y productos químicos, categorías esenciales para varios sectores económicos nacionales.

Por otro lado, las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron los US$1.037,1 millones, reflejando un crecimiento interanual de 91,2%. En este grupo, destacó especialmente el ascenso de las compras de gas natural y gas manufacturado, una señal clara de la diversificación en las fuentes energéticas adquiridas en el exterior.

En cuanto a los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, el valor importado fue de US$1.187,2 millones, con un incremento anual de 30,5%. Este aumento se explica principalmente por la mayor importación de alimentos y animales vivos, lo que evidencia la dependencia del país en ciertos insumos básicos provenientes de mercados internacionales.

Si se examina el acumulado entre enero y septiembre, las importaciones de Colombia llegaron a US$61.939,1 millones, para un incremento del 19,2% frente al mismo periodo de 2025. Los principales socios comerciales en materia de origen de las mercancías fueron China, seguida de Estados Unidos, México y Brasil, confirmando la relevancia de estos países en la canasta de importación nacional.

El aumento sostenido de las compras externas tuvo un impacto directo en el balance de las cuentas comerciales del país. En septiembre, el déficit comercial alcanzó US$2.268,2 millones, cifra que casi dobla el monto registrado en el mismo mes del año anterior (US$1.135,1 millones), lo que representa un incremento de 99,8% en el saldo negativo mensual. Asimismo, el saldo negativo agregado en los primeros nueve meses del año sumó US$16.134,9 millones, superior a los US$11.739,5 millones del mismo periodo de 2025, para una variación de 37,4%. Las cifras evidencian que las importaciones superan ampliamente las exportaciones, agudizando el déficit de la balanza comercial tanto en septiembre como en el consolidado de 2026.

¿Cómo afecta el aumento de las importaciones al déficit comercial de Colombia?

Las cifras del DANE muestran que el crecimiento más rápido de las importaciones en comparación con las exportaciones ha ampliado el déficit comercial del país. En septiembre de 2026, el saldo negativo fue casi el doble que el año anterior, y en el acumulado de enero a septiembre, el incremento llegó al 37,4%, reflejando una brecha creciente entre compras y ventas al exterior.

¿Cuáles son los principales productos que Colombia importa y de qué países provienen?

En septiembre de 2026, los principales productos importados fueron manufacturas, combustibles y productos agropecuarios. Según el DANE, China es el principal origen de las importaciones colombianas, seguido por Estados Unidos, México y Brasil, destacándose la relevancia de estos socios en la provisión de maquinaria, equipos de transporte, productos químicos y alimentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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