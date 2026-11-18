Por: Caracol TV

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Tres hermanos colombianos se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de ser detenidos en su vehículo en Bessemer, Alabama, cuando se dirigían a trabajar. Se trata de Duván, Esteban y Thomas Manrique Velásquez, unos mellizos de 19 años que llegaron al país en 2023 tras solicitar asilo y posteriormente obtener permiso para trabajar. Y mientras esperan una decisión sobre su situación migratoria, su madre se recupera en Colombia de una cirugía por cáncer de estómago.

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De acuerdo con la información entregada por sus familiares a Telemundo, los tres jóvenes viajaban junto con un amigo cuando fueron interceptados en un procedimiento de tránsito. Los cuatro fueron posteriormente trasladados a Luisiana, donde los hermanos permanecen bajo custodia del ICE y su familia niega que tengan antecedentes criminales. Desde el centro de detención, uno de los hermanos explicó que los agentes lo habrían reducido durante la intervención. Ahora esperan que las autoridades determinen cuál será el siguiente paso en su proceso migratorio.

Trillizos son el sustento de su madre, que se encuentra en Colombia recuperándose de una cirugía

Mientras sus hijos se encentran detenidos, Nancy Mirella Velásquez se recupera en Colombia de una cirugía relacionada con un cáncer de estómago que, según relató, le fue detectado después de regresar al país. La mujer aseguró que pasó alrededor de cinco meses bajo custodia de inmigración antes de ser deportada a Colombia en julio. De acuerdo con su relato, dos días después de su llegada recibió el diagnóstico. La enfermedad también ha complicado la situación económica de la familia, pues los hermanos eran quienes aportaban para cubrir sus gastos y el tratamiento que necesita. “Solamente de pensar en ellos, pues me lleno de tristeza”, expresó.

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En medio de su recuperación, Nancy habló con Univision sobre la situación de sus hijos y pidió que se resuelva su caso. La mujer explicó que continúa esperando recibir información sobre una eventual liberación. “Estoy acá en espera de que me digan que mis hijos son libres”, y agregó el difícil estado en el que se encuentra después de la intervención quirúrgica, por el dolor que enfrenta durante su recuperación. Además, se encuentra con varios medicamentos que le recetaron tras su cirugía. “Dolores tan fuertes que siento a mi cirugía. Estoy a punto de hidromorfona. Es un compuesto de la morfina. Es lo único que me quita el dolor”.

Los jóvenes dejaron sus estudios para ayudar a su madre y uno de ellos es padre de unas gemelas

Los trillizos llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y posteriormente comenzaron a trabajar. Sus familiares aseguran que dejaron sus estudios para contribuir económicamente al tratamiento de su madre. La situación cambió después de la detención. Ahora, además de enfrentar el proceso migratorio, los jóvenes están intentando encontrar una salida que les permita volver a trabajar y continuar ayudando a su familia. Uno de los hermanos, además, se convirtió en padre recientemente. Según la información entregada por sus familiares, hace 23 días nacieron sus hijas gemelas.

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