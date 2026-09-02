La ofensiva migratoria de Donald Trump ya deja una cifra que llama la atención entre los colombianos en Estados Unidos. Según datos analizados por El Tiempo, desde enero de 2025 hasta los primeros días de agosto de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han detenido a 16.976 ciudadanos de Colombia.

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De acuerdo con el diario, cerca de una cuarta parte de esos arrestos, exactamente 4.248, se concentra en diez ciudades. Los datos fueron analizados por El Tiempo a partir de información del Deportation Data Project, iniciativa de la Universidad de California en Berkeley que recopila registros entregados por ICE.

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Dallas, Texas, está ubicada en el primer puesto, con 581 colombianos detenidos durante el periodo analizado. La cifra contrasta con los 47 arrestos registrados en esa ciudad durante los 12 meses anteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca.

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Miami ocupa el segundo lugar, con 526 detenciones, seguida por San Antonio, también en Texas, con 510. Nueva York aparece cuarta, con 497 arrestos, mientras Chicago suma 429 y Newark registra 401.

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El listado continúa con Orlando, con 383 detenidos; Atlanta, con 324; San Francisco, con 306, y Denver, con 291. El diario advierte que estas cifras no necesariamente indican que sean las ciudades donde más se persigue a los colombianos, pues también influye el tamaño de esa población.

En cuanto a julio, El Tiempo reportó 1.400 colombianos detenidos, con Orlando a la cabeza, con 62 arrestos. Miami y Newark registraron 54 cada una, mientras Nueva York llegó a 53.

Finalmente, Texas concentra 2.565 arrestos de colombianos desde 2025, seguido de Florida, con 2.416, y California, con 1.658. En conjunto, estos tres estados reúnen cerca del 40 por ciento de las detenciones contabilizadas.

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