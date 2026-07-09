El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, fue sancionado con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego de que un juez determinara que incumplió una orden judicial relacionada con la corrección de la historia laboral de un afiliado.

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Según informó Semana, la decisión fue adoptada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Marinilla (Antioquia), que declaró en desacato tanto a Dussán como al director de estandarización de la Administradora Colombiana de Pensiones, Julián Andrés Ortiz, al considerar que no acataron una sentencia de tutela emitida por el Tribunal Superior de Antioquia.

De acuerdo con el auto judicial, el desacato se configuró porque las actuaciones adelantadas por Colpensiones no satisfacían la orden impartida en la sentencia de tutela, la cual exigía una respuesta de fondo frente a la reclamación del afiliado sobre la corrección de su historia laboral.

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¿Quién impuso tutela contra Colpensiones?

El caso se originó tras una acción de tutela presentada por el ciudadano Hernando Ibáñez Quintero, quien reclamó inconsistencias en su historia laboral y solicitó la corrección de las semanas cotizadas registradas en el sistema pensional. El pasado 20 de mayo, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Antioquia ordenó a Colpensiones resolver de fondo la reclamación en un plazo máximo de 15 días.

Sin embargo, el despacho judicial concluyó que la entidad no cumplió con lo ordenado dentro del término establecido. Por esa razón, impuso las sanciones contra los dos funcionarios responsables del trámite.

La decisión de arresto y multa corresponde a una sanción por desacato y podrá ser objeto de revisión dentro del trámite judicial previsto para este tipo de procesos. Mientras tanto, Colpensiones deberá cumplir con la orden emitida por el Tribunal Superior de Antioquia para garantizar los derechos del accionante.

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