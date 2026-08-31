Una violenta emergencia alteró la tarde de este lunes 31 de agosto en Times Square, uno de los sectores turísticos más conocidos de Nueva York, luego de que una mujer atacara con un cuchillo a varias personas y fuera baleada por agentes de la Policía.

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El hecho dejó al menos dos personas heridas, mientras que la señalada atacante también quedó con serias lesiones después de la intervención de los uniformados. De acuerdo con la información divulgada por medios locales, los tres involucrados permanecen en delicado estado de salud.

La situación provocó momentos de tensión entre turistas y transeúntes que se encontraban en el concurrido sector y varios de ellos grabaron con sus celulares parte de lo ocurrido.

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Videos mostraron el momento en que Policía disparó contra mujer en Times Square

Imágenes que comenzaron a circular en redes sociales registraron parte de la emergencia y mostraron el despliegue de agentes en medio de la multitud que se encontraba en Times Square. La mujer señalada del ataque vestía una camisa rosada, un jean y tenía en sus manos lo que aparentemente era un cuchillo de cocina.

En los videos se observa a varios policías rodeando a la sospechosa mientras intentaban controlar la situación. De acuerdo con las grabaciones conocidas, la mujer continuaba sosteniendo el arma blanca y amenazaba a los uniformados. Las imágenes también registraron el instante en que los agentes dispararon contra la señalada agresora para detener la situación.

This lady was running around stabbing people in time square. She straight up stabbed the person in front of me. Shit could’ve been me pic.twitter.com/lYfye4J1t1 — 𝖠𝖴𝖲𝖳𝖤𝖭꩜ (@austen_tv) August 31, 2026

El New York Post indicó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la tarde, hora local, en inmediaciones de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, en pleno corazón de Manhattan.

Durante varios minutos, el sector quedó rodeado por patrullas y agentes de las autoridades, mientras decenas de personas intentaban alejarse de la zona en medio de la confusión.

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Dos víctimas del ataque permanecen en estado crítico

De acuerdo con fuentes consultadas por el New York Post, una de las mujeres y un hombre que resultaron heridos durante el ataque fueron trasladados a un centro médico y se encuentran en estado crítico.

Por ahora, las autoridades no han divulgado públicamente las identidades de las dos personas atacadas ni han explicado cuál habría sido el motivo de la agresión.

La situación de la mujer señalada como responsable del ataque también sería delicada. Según informó el medio local Fox 5 New York, la sospechosa permanece en estado crítico después de recibir los disparos de la Policía.

Ese mismo medio señaló que la mujer tendría rasgos asiáticos, aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente su identidad.

La investigación deberá establecer qué ocurrió antes del ataque y si existía alguna relación entre la señalada agresora y las personas que resultaron heridas.

Policía de Nueva York pidió evitar zona cercana a Times Square

Mientras avanzaba la emergencia, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) emitió una alerta para advertir a los ciudadanos sobre la situación que se presentaba en esa parte de Manhattan.

El NYPD pidió evitar la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida debido a una investigación policial que se mantenía en desarrollo.

En el mensaje divulgado por la institución en sus redes sociales, las autoridades también advirtieron sobre posibles demoras y dificultades para movilizarse por las calles cercanas.

Hasta ahora, el Departamento de Policía de Nueva York no ha entregado un informe detallado sobre las circunstancias que llevaron a los agentes a disparar contra la mujer ni ha confirmado oficialmente el número definitivo de víctimas.

El caso mantiene la atención sobre Times Square, una de las zonas más visitadas de Estados Unidos, mientras las autoridades recopilan información y revisan lo ocurrido durante la violenta emergencia de este lunes.

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