Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Una tragedia sacudió el pasado domingo a Billings, Montana, en el noroeste de Estados Unidos, luego de que varias personas murieran durante un tiroteo registrado al interior de una vivienda, que posteriormente fue incendiada.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las víctimas habría varios adultos y menores de edad, según confirmó el sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell. Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado la cifra exacta de fallecidos ni sus identidades.

(Lea también: [Video] Intento de hurto terminó en una balacera en Bogotá y conductor terminó herido)

El hecho es investigado como un episodio relacionado con una disputa familiar, por lo que las autoridades descartaron inicialmente que existiera un peligro adicional para personas ajenas al círculo involucrado.

Lee También

De acuerdo con el informe preliminar del Departamento de Policía de Billings, los organismos de emergencia recibieron alrededor de las 6:00 de la tarde una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre armado en la zona. Aproximadamente 15 minutos después, un agente llegó al lugar y habría escuchado disparos provenientes de la vivienda.

La situación se complicó cuando el inmueble comenzó a incendiarse. Según las autoridades, el presunto atacante habría provocado el fuego antes de morir como consecuencia de un disparo autoinfligido.

El caso fue abordado posteriormente por las autoridades locales durante una rueda de prensa, en la que se entregaron los primeros detalles de la investigación. El sheriff interino Kent O’Donnell confirmó que entre los fallecidos se encontraban “varios adultos y varios menores”.

Aunque las víctimas ya habrían sido identificadas, las autoridades decidieron mantener bajo reserva sus nombres, edades y el número exacto de personas fallecidas mientras avanzan las investigaciones. O’Donnell explicó que el incendio representa una dificultad adicional para los investigadores, debido a los daños ocasionados en la vivienda y al agua utilizada por los equipos de emergencia para controlar las llamas.

“Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas”, explicó el funcionario, quien pidió paciencia mientras se completa el proceso.

Una de las primeras conclusiones entregadas por las autoridades apunta a que el tiroteo habría surgido de un conflicto entre personas que tenían algún tipo de vínculo. La Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone indicó que la investigación preliminar apunta a que el incidente comenzó como una disputa familiar.

“No fue un acto de violencia aleatorio en el que las partes no se conocían entre sí”, señaló la oficina.

Asimismo, las autoridades aseguraron que, con base en la información recopilada hasta el momento, no existiría un peligro adicional para la población.

No obstante, la investigación continúa para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda, cuál fue el origen exacto de la disputa y las circunstancias en las que se produjeron los disparos y el posterior incendio. El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia armada en Estados Unidos.

(Vea también: Aparece video de la balacera que dejó muerto en Bogotá; sujetos treparon y abrieron fuego contra personas)

Según datos recopilados por Gun Violence Archive, citados en el reporte que difundió la agencia EFE, durante lo corrido del año se habían registrado 314 tiroteos masivos en territorio estadounidense.

Mientras las autoridades de Montana continúan trabajando en la escena del crimen, las familias de las víctimas esperan conocer mayores detalles sobre una tragedia que cobró la vida de adultos y niños en medio de un conflicto que, según la investigación inicial, habría sido de carácter familiar.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.