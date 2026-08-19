Un ataque ocurrido dentro del CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, terminó con un hombre muerto luego de que un policía accionara su arma de dotación en medio del enfrentamiento. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 19 de agosto y quedó registrado en cámaras de seguridad.

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De acuerdo con las imágenes conocidas del caso, el agresor ingresó al puesto policial y se dirigió hacia el uniformado que estaba de servicio. Sin darle tiempo para reaccionar, lo atacó por la espalda con un cuchillo.

La agresión provocó un forcejeo entre ambos. En medio de ese momento, el policía consiguió reaccionar y empleó su arma de dotación contra el atacante, quien terminó herido de gravedad y murió en el lugar.

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#ATENCIÓN. Auxiliar de información adscrito al CAI Galán, loc/Pte Aranda en Bogotá, fue agredido con arma blanca por un sujeto que ingresó al cubículo sin mediar palabra. El uniformado reaccionó y neutralizó con su arma de dotación tras un forcejeo en la parte externa del puesto. pic.twitter.com/5kjwlviei8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 19, 2026

Fotografías tomadas por habitantes del sector mostraron al agresor sin vida en el parque donde está el CAI, al frente de una famosa panadería. El difunto vestía un saco gris y un jean; al lugar llegaron los de criminalística para acordonar la zona, hacer las respectivas investigaciones y hacer el levantamiento del cuerpo.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la actuación del uniformado estaría relacionada con la necesidad de proteger su propia vida ante la agresión.

“Con el fin de salvaguardar su vida e integridad, y en el uso de la legítima defensa, este uniformado habría accionado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, señaló el oficial, según declaraciones citadas por El Tiempo.

El diario también indicó que fuentes conocedoras de lo ocurrido relacionaron al fallecido con episodios previos en los que habría sido visto consumiendo sustancias psicoactivas en parques de la zona. Según esas versiones, el hombre ya había sido requerido por las autoridades en distintas oportunidades.

Incluso, y de acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, en ocasiones anteriores fue llevado a un Centro de Traslado por Protección (CTP). Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer por sí solos qué motivó el ataque contra el uniformado.

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al hombre a entrar al CAI y agredir al agente. Las autoridades deberán determinar, entre otros aspectos, qué ocurrió durante los segundos previos al enfrentamiento y las condiciones en las que el uniformado utilizó su arma.

El policía recibió varias heridas durante el ataque, principalmente en los brazos y la cabeza. Después de la agresión fue llevado a un centro médico, donde quedó bajo atención para tratar las lesiones ocasionadas por el cuchillo.

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