Por: El Espectador

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Un intento de hurto se convirtió en una insólita escena en la estación Quiroga, perteneciente a la troncal Caracas del sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, un hombre fue capturado luego de que, presuntamente, intentara robarle el celular a una pasajera mientras el articulado se encontraba detenido. La modalidad que empleó, conocida como “escalera humana”, consistió en aprovechar la aglomeración y la confusión para intentar arrebatarle el teléfono a la víctima.

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El proceder del señalado, sin embargo, no salió como lo había planeado. Durante la maniobra, el hombre terminó colgado de uno de sus brazos en una de las ventanas del bus, sin poder zafarse ni huir con el botín en la mano. Esta situación llamó rápidamente la atención de los demás usuarios de Transmilenio, quienes, según la propia Policía, llegaron a agredirlo físicamente antes de que los uniformados arribaran a la escena. La reacción de los pasajeros evidencia el hartazgo de algunos ciudadanos frente a este tipo de delitos en el transporte público.

El teléfono móvil, avaluado en aproximadamente COP 2 millones, fue recuperado por las autoridades y devuelto a la propietaria luego de la actuación policial pertinente. De acuerdo con el reporte, el hombre quedó formalmente detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, iniciándose así el proceso judicial correspondiente. La Policía aprovechó para reiterar el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos similares, ya sea por medio de la línea de emergencias 123 o ante el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano, con el fin de fortalecer la acción institucional y prevenir nuevos delitos en el transporte masivo.

Este hecho, ampliamente comentado en redes sociales y reportado por usuarios como Julián Espinosa, pone nuevamente en discusión tanto la inseguridad dentro de Transmilenio como la reacción ciudadana ante los delitos que afectan la cotidianidad de la capital. De acuerdo con lo compartido por Espinosa en su cuenta de X (antes Twitter), los pasajeros intervinieron antes incluso que las autoridades, generando un debate sobre los límites de la justicia por mano propia y la necesidad de respuestas más efectivas por parte de las instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la modalidad de hurto conocida como “escalera humana” en Transmilenio?

La modalidad denominada “escalera humana” se refiere a una técnica empleada por delincuentes en el sistema Transmilenio, en la que aprovechan la aglomeración y el momento en que los buses están detenidos para coordinarse, robar pertenencias y facilitar la huida. En este caso, el hombre intentó arrebatarle el celular a una pasajera, usando la confusión típica de las horas pico.

¿Cómo actuó la Policía y qué pasos se siguieron tras la captura del presunto ladrón en Transmilenio?

La Policía intervino tras recibir el reporte del hurto y encontró al hombre aún colgado de una ventana. Tras asegurarlo, el celular fue recuperado y devuelto a la víctima. El capturado fue judicializado por el delito de hurto y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades insisten en la importancia de denunciar estos hechos para agilizar la respuesta institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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