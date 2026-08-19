Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su firme propósito de combatir el hurto de celulares, una problemática que afecta a cientos de ciudadanos en la capital. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, recientemente se registró un nuevo caso en la estación Quiroga, ubicada en la troncal Caracas Sur. Allí, uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, detuvieron a un ciudadano señalado de intentar robar el teléfono móvil de una pasajera que viajaba en uno de los articulados. El suceso ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

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Los hechos se desarrollaron mientras el vehículo permanecía detenido en la estación. Según la Policía de Bogotá, el presunto delincuente habría empleado la modalidad conocida como ‘escalera humana’. Esta técnica consiste en que una persona realiza maniobras para alcanzar objetos dentro del vehículo, apoyándose en otras personas o estructuras. Sin embargo, durante el intento de hurto, la víctima quedó sujetada de uno de sus brazos, lo que impidió que el asaltante completara el robo y facilitó la intervención de los demás pasajeros.

Testigos relataron que el hombre terminó colgado de la ventana del articulado, lo cual generó una reacción inmediata de varios usuarios quienes, en un acto de defensa colectiva, sometieron al presunto ladrón hasta la llegada de los uniformados. Posteriormente, los agentes constataron que el sospechoso había sido agredido físicamente durante el forcejeo y la retención.

El teléfono recuperado, valorado en dos millones de pesos, fue entregado a la propietaria. Por su parte, el hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo el cargo de hurto. Así lo informó la Policía Metropolitana de Bogotá a través de sus redes sociales, donde también publicó un video que da cuenta del procedimiento realizado y la posterior recuperación del objeto robado.

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que las acciones ciudadanas y la colaboración con la Policía de Bogotá son fundamentales para garantizar que las calles y el transporte masivo sean espacios seguros para todos los capitalinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa la Policía de Bogotá para prevenir el hurto de celulares en TransMilenio?

La Policía de Bogotá, según la información oficial, cuenta con un Grupo de Transporte Masivo especializado en patrullar el sistema TransMilenio. Este grupo realiza intervenciones directas y responde rápidamente ante denuncias de la ciudadanía, como ocurrió en la estación Quiroga, donde la acción oportuna permitió la captura de un presunto ladrón y la recuperación del celular robado.

¿Qué significa la modalidad de ‘escalera humana’ en los hurtos en TransMilenio?

La modalidad de ‘escalera humana’ se refiere a una técnica utilizada por delincuentes en la que una o más personas se ayudan entre sí para alcanzar objetos al interior de un bus, como la ventana de un articulado de TransMilenio. En el caso descrito, el asaltante intentó sacar un celular por la ventana, apoyándose probablemente en otros o en el entorno, pero fue impedido por la reacción de la víctima y los pasajeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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