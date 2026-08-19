Por: Portal Bogotá

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La campaña "Bogotá, mi ciudad, mi casa" representa una apuesta clara por la movilidad sostenible en la capital colombiana. Esta iniciativa, liderada por el Concesionario Metro Línea 1 junto a la Fundación Universitaria del Área Andina, busca que los habitantes de la ciudad reconsideren sus hábitos de movilidad. El objetivo principal es sencillo en su propuesta, pero ambicioso en su alcance: motivar a las personas a dejar el carro o la moto en casa, optar por el uso del transporte público masivo, compartir los trayectos y asumir conductas responsables dentro del sistema. Todas estas acciones, que pueden parecer menores a primera vista, suman en el propósito de construir una Bogotá más sostenible, según información recogida por la Alcaldía de Bogotá.

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Un momento clave en el desarrollo de la campaña fue el primer encuentro realizado el pasado 6 de agosto, una fecha en la que la educación y la reflexión se combinaron con el juego y la participación. En este espacio pedagógico, estudiantes colombianos y jóvenes de intercambio dialogaron sobre la reducción de dióxido de carbono (CO₂) que puede lograrse al preferir el transporte masivo frente al vehículo particular. También se resaltaron otros beneficios ambientales y sociales, como la disminución de la huella ecológica y la posibilidad de un entorno más limpio y menos congestionado.

La conversación promovida durante la jornada no se limitó a datos o cifras, sino que se enfocó en la manera como cada individuo puede aportar desde lo cotidiano. Aspectos como pagar el pasaje, respetar a los demás usuarios, cuidar las estaciones y los vehículos, y comprender que el sistema es un espacio común, fueron parte fundamental del diálogo, según reportó la Alcaldía. Este énfasis en la cultura ciudadana busca que los estudiantes y, en general, los habitantes interioricen el sentido de corresponsabilidad en la movilidad urbana.

La campaña, impulsada en el marco de la próxima apertura de la estación definitiva de TransMilenio Calle 72, continuará en los próximos días llevando estos mensajes a más estudiantes. El reto es claro: transformar a los universitarios en agentes de cambio y consolidar una Bogotá que se mueve de manera más consciente y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo promueve la campaña "Bogotá, mi ciudad, mi casa" la movilidad sostenible entre los jóvenes?

La campaña se apoya en actividades pedagógicas y participativas, facilitando espacios donde los jóvenes pueden aprender y reflexionar sobre el impacto ambiental de sus decisiones de movilidad. Al motivar a dejar el carro o la moto en casa, optar por el transporte masivo y promover el respeto en el sistema de TransMilenio, la campaña incentiva actitudes responsables con el entorno.

¿Qué acciones cotidianas destacan en la campaña para lograr una Bogotá más sostenible?

Entre las acciones resaltadas se encuentran el uso del transporte público, el pago adecuado del pasaje, el cuidado de las estaciones y vehículos y el respeto hacia los demás usuarios. Estas conductas, aunque sencillas, son esenciales según la Alcaldía, para consolidar una cultura ciudadana que favorezca la movilidad sostenible en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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