Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá dejó esta vez afectado a un policía, luego de haber sido atacado por un hombre con un arma blanca en el CAI Galán de la localidad de Puente Aranda, occidente de la ciudad. Los hechos ocurrieron durante el día de este miércoles 19 de agosto y quedaron en unas grabaciones de cámara de una cámara de seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Integrante de Canal Capital falleció en Bogotá: investigan un presunto paseo millonario)

El video de 18 segundos muestra al uniformado sentado dentro de la estación, mientras revisa algo en un computador y con la puerta del lugar detrás. En ese momento, un hombre con pelo largo, barba, saco gris y jean entra sigilosamente con un cuchillo en la mano; toma al auxiliar por la espalda y lo ataca cortándole el cuello.

Lee También

El policía reacciona inmediatamente parándose de la silla y empujando al energúmeno para luego sacar su arma. En ese momento, el agresor intenta detenerlo mientras continúa con su ataque. En medio del forcejeo, ambos salen del CAI y el uniformado acciona su pistola de dotación.

#ATENCIÓN. Auxiliar de información adscrito al CAI Galán, loc/Pte Aranda en Bogotá, fue agredido con arma blanca por un sujeto que ingresó al cubículo sin mediar palabra. El uniformado reaccionó y neutralizó con su arma de dotación tras un forcejeo en la parte externa del puesto. pic.twitter.com/5kjwlviei8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 19, 2026

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, dio detalles del ataque. Aseguró que el auxiliar de la institución usó su arma en legítima defensa para neutralizar al delincuente. El uniformado resultó con varias heridas y fue trasladado a un hospital para recibir la respectiva atención médica.

#Bogotá | El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que un uniformado fue atacado con un arma cortopunzante dentro del CAI del barrio Galán, en Puente Aranda. 🧵https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/r4N23WLnJM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

Aunque no se conoce la identidad del agresor, vecinos del Galán han detallado que se trataría de un presunto habitante de calle que suele merodear por el parque donde está el CAI. “Miraba a todo mundo súper detenidamente y súper raro. La verdad sí me asusté muchísimo y me fui a mi casa”, aseguró una mujer del sector a través de ‘X’.

* Pulzo.com se escribe con Z