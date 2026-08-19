Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar sus 488 años y, como parte fundamental de esta festividad, el domingo 23 de agosto tendrá lugar el tradicional desfile de comparsas. El recorrido inicia a las 11:00 a. m. en la Plaza Cultural La Santamaría y seguirá por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Este año, la celebración cobra un significado especial: el evento ofrecerá un homenaje a las víctimas del reciente terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la información suministrada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, durante el trayecto se llevará a cabo un minuto de silencio y un ritual de sanación dedicado a quienes se vieron afectados por la tragedia. Los abanderados de las comparsas portarán un girasol, símbolo escogido para representar la esperanza y la memoria colectiva de la ciudad en estos tiempos difíciles.

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Las agrupaciones seleccionadas para participar son las ganadoras de la beca Bogotá Siente la Fiesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Este programa otorga recursos para estimular la creación de comparsas en la ciudad. En la edición actual, se concedieron 20 apoyos económicos por un valor total de 750 millones de pesos, abarcando proyectos de 14 localidades y sumando alrededor de 1.100 artistas entre músicos, zanqueros, bailarines y malabaristas. Cada comparsa presentará una propuesta artística que invita a la reflexión sobre temas contemporáneos y fundamentales como el medio ambiente, el futuro, la diversidad, la paz y la reconciliación, según destacó la Secretaría de Cultura en sus canales oficiales.

Como parte de la conmemoración y para fortalecer la memoria cultural de Bogotá, en julio se estrenó el documental “Comparseras y comparseros de Bogotá: Pasos que transforman”, presentado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta producción recoge las voces y testimonios de quienes han dedicado más de tres décadas a mantener viva la tradición de las comparsas, destacando su relevancia dentro del patrimonio bogotano. El documental está disponible en el canal de YouTube de Cultura en Bogotá y ofrece una visión profunda sobre la importancia, los retos y los logros de este sector cultural, considerado uno de los estandartes de la capital colombiana.

La edición de este año no solo será una exposición de música y color, sino también un espacio para la memoria, el encuentro y la solidaridad, recordando que la cultura puede ser un refugio y un puente en momentos de crisis, tal como lo señala la Secretaría de Cultura en su comunicación oficial.

¿Qué actividades conforman el homenaje a las víctimas del terremoto en el desfile de Bogotá?

Durante el desfile de comparsas, el homenaje a las víctimas del terremoto incluirá un minuto de silencio, un ritual de sanación y la entrega de girasoles por parte de los abanderados de cada grupo, actos simbólicos que buscan rendir tributo a la memoria y la esperanza de las comunidades afectadas, según información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo apoya la Secretaría de Cultura de Bogotá a las comparsas participantes?

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte respalda a las comparsas a través de la beca Bogotá Siente la Fiesta, que asigna recursos económicos a proyectos destacados. Este año, se premiaron 20 proyectos de 14 localidades y se benefició a cerca de 1.100 artistas, permitiendo así la presentación de propuestas creativas y sociales en la fiesta de aniversario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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