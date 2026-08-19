Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la celebración de la música vallenata se vive de manera especial este fin de semana gracias a la tercera edición del Festival Vallenato al Parque 2026, que se transmite en directo por Canal Capital, tanto en televisión como en plataformas digitales. El evento, que se realiza el sábado 22 y domingo 23 de agosto, arranca a la 1:30 p. m. el sábado y a las 12:30 p. m. el domingo, cumpliendo una vez más la premisa de acercar los grandes acontecimientos culturales a los habitantes de la ciudad, de acuerdo con la información tomada de la programación divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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Este festival representa una oportunidad única para que las distintas generaciones y formas de vivir el vallenato se encuentren. Según lo informado, la programación conjuga grandes nombres históricos con artistas jóvenes y grupos distritales, subrayando tanto la tradición como la renovación de este género originario del Caribe colombiano. Aunque sus raíces son profundas en esa región, el vallenato se ha convertido en parte fundamental del paisaje cultural capitalino, y Bogotá se ha transformado en un espacio en el que nuevos intérpretes surgen y donde el género resuena como parte de las celebraciones y la vida diaria de muchos ciudadanos.

Entre las agrupaciones y artistas destacados de la programación oficial figuran Otto Serge y Rafa Pérez, Beto Zabaleta, Los Diablitos, Farid Ortiz, Amín Martínez ‘El Original’, Ana del Castillo, Aniel Velásquez, Elder Dayán, Jorge Pabuena junto a Silvio Brito y Marcos Díaz, Kandy Maku, Karen Lizarazo y Los K Morales. El cartel reúne a referentes clásicos como Otto Serge y Beto Zabaleta, cuya vasta trayectoria se reconoce en piezas recordadas del vallenato romántico, y a figuras como Farid Ortiz, conocido como ‘El Rey de los Pueblos’, y Los Diablitos, autores de un sonido que marcó la evolución del género.

El festival también mira hacia adelante con la participación de voces jóvenes como Elder Dayán, heredero de una reconocida dinastía musical, además de Ana del Castillo y Karen Lizarazo, quienes representan la presencia femenina y el dinamismo en la escena actual. Presencias como Kandy Maku, artista arhuaco, tienden un puente entre el vallenato y otros territorios culturales, demostrando la capacidad del género para dialogar y transformarse.

La diversidad sonora se complementa con proyectos como ‘Leyendas’, liderado por Jorge Pabuena junto a Silvio Brito y Marcos Díaz, quienes rinden homenaje al repertorio clásico, y con agrupaciones distritales como Alfredo Gómez y los Hijos de Majagual, Combo Nuestra Tierra, Jaime Espitaleta y VACAP. Su presencia evidencia que Bogotá no solo es sede, sino también cuna y laboratorio creativo del vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas destacados del Festival Vallenato al Parque 2026 en Bogotá?

La edición de este año del Festival Vallenato al Parque cuenta con la participación de referentes como Otto Serge, Rafa Pérez, Beto Zabaleta, Los Diablitos, Farid Ortiz, Amín Martínez ‘El Original’, Ana del Castillo, Aniel Velásquez, Elder Dayán, Jorge Pabuena, Silvio Brito, Marcos Díaz, Kandy Maku, Karen Lizarazo y Los K Morales. Estos artistas representan diferentes generaciones y estilos dentro del vallenato, aportando tanto tradición como innovación a la programación.

¿Por qué Bogotá se ha convertido en sede principal para el vallenato y su evolución?

El vallenato, aunque originario del Caribe colombiano, encontró en Bogotá una comunidad receptiva que lo adoptó y lo adaptó a sus propias tradiciones musicales. La ciudad no solo acoge el género como parte de su oferta cultural, sino que también es escenario de nuevos intérpretes, agrupaciones y propuestas que renuevan el panorama vallento. Eventos como el Festival Vallenato al Parque demuestran cómo la capital promueve tanto la conservación como la transformación de este patrimonio musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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