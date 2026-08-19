Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026, se aplicará la medida de pico y placa en Bogotá, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que busca mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión vehicular en horarios críticos. Para esta jornada, los vehículos particulares habilitados para circular serán aquellos cuyas placas terminan en los números 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los taxis, podrán hacerlo quienes tengan placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, conforme a la información oficial difundida por la SDM.

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Los horarios en los que se aplica esta restricción también han sido determinados con precisión. En el caso de los vehículos particulares, el pico y placa rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.; mientras que para los taxis, la medida inicia a las 5:30 a. m., concluyendo igualmente a las 9:00 p. m. Estas franjas horarias buscan abarcar los momentos de mayor afluencia en las vías, en pro de una mejor circulación urbana.

Para aquellos ciudadanos que requieran utilizar su vehículo sin restricciones a pesar del pico y placa, la SDM plantea una alternativa: el programa Pico y Placa Solidario. Los interesados deben registrarse exclusivamente en la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde es posible conocer las condiciones del programa y acceder al mecanismo de pago autorizado. Este mecanismo consiste en un pago legal que permite transitar sin la restricción, solo después de completar el trámite y cancelar el importe correspondiente mediante el botón PSE alojado en la plataforma institucional. Es fundamental tener presente que la SDM no cuenta con intermediarios ni terceros habilitados para este proceso.

La entidad hace un llamado de atención ante la proliferación de portales fraudulentos que ofrecen supuestos trámites de Pico y Placa Solidario en Bogotá. Se advierte que el único canal válido para solicitar y pagar este permiso es el portal de la Secretaría, el cual dispone todos los procedimientos oficiales. Ignorar esta directriz puede conducir a ser víctima de estafas y a la consecuente desprotección frente a las autoridades.

En síntesis, la aplicación del pico y placa en Bogotá sigue reglas estrictas tanto para vehículos particulares como para taxis, con horarios detallados y alternativas legales para quienes deseen estar exentos, siempre gestionadas directamente con la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas del pico y placa en Bogotá hoy?

El pico y placa en Bogotá para el jueves 20 de agosto de 2026 permitirá la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En el caso de taxis, pueden transitar aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario y cómo solicitarlo en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los ciudadanos estar exentos del pico y placa mediante un pago legal autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad. El trámite solo puede hacerse registrándose en la página oficial de la entidad y el pago se realiza exclusivamente por el botón PSE en esta plataforma. Cualquier otro canal no es válido y podría llevar a estafas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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