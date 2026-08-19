Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ofrecerá dos oportunidades únicas para disfrutar de la música sinfónica en directo, gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información oficial del portal Bogotá, estas jornadas culturales incluirán dos conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el icónico Teatro León de Greiff, en la Universidad Nacional. El primer encuentro será el viernes 21 de agosto a las 7:00 p. m., seguido por la segunda función el sábado 22 de agosto de 2026 a las 4:00 p. m. En ambas fechas, la entrada será libre hasta completar el aforo.

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La Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Chuhei Iwasaki, presentará un repertorio que busca resaltar tanto la riqueza musical universal como la excelencia de sus intérpretes invitados. Durante estas jornadas, el público podrá escuchar la obertura de “Mascarada”, obra del compositor Carl Nielsen, así como poemas sinfónicos de “Má Vlast” —que significa “Mi Patria”—, compuestos por Bedřich Smetana. Complementando el programa, el percusionista Sebastian Efler, con raíces en Austria y Colombia, se presentará como solista en el “Concierto para timbales No. 1” de William Kraft, otorgando a la percusión un papel central en la velada.

Chuhei Iwasaki, director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen, es ampliamente considerado uno de los directores más solicitados de su generación. Según la información proporcionada, ha dirigido agrupaciones de prestigio internacional, como la Orquesta Filarmónica de Málaga y la PKF-Prague Philharmonic. Nació en Tokio y estudió violín en el Conservatorio Toho Gakuen. Posteriormente, se especializó en composición y dirección orquestal en el Conservatorio de Praga y perfeccionó sus habilidades en la Academia de Artes Escénicas de la misma ciudad. Desde 2012, mantiene una carrera activa y reconocida.

En cuanto a Sebastian Efler, la información destaca su formación en la Universidad de Música de Viena, donde contó con tutores vinculados a las principales orquestas de la capital austríaca. Ganador del Festival Internacional de Marimba de 2014 y de destacados certámenes europeos, Efler también imparte clases y conferencias en instituciones como la Universidad Nacional de Artes de Taipéi, además de enseñar percusión en diferentes centros educativos.

Ambas jornadas culturales ofrecen una experiencia musical de primer nivel, tanto para entendidos como para quienes deseen acercarse a la música sinfónica en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de Bogotá, los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se realizarán el viernes 21 de agosto a las 7:00 p. m. y el sábado 22 de agosto de 2026 a las 4:00 p. m. en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, con entrada libre hasta completar el aforo.

¿Quiénes son Chuhei Iwasaki y Sebastian Efler, protagonistas de los próximos conciertos en Bogotá?

Chuhei Iwasaki es un director de orquesta japonés, reconocido por sus presentaciones con agrupaciones internacionales y por su labor como director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen. Sebastian Efler, por su parte, es un percusionista con doble nacionalidad austriaca y colombiana, premiado en festivales europeos y dedicado también a la docencia universitaria y escolar en Asia.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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