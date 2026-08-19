Por: Portal Bogotá

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Bogotá prepara una nueva apuesta para transformar la visión tradicional de las masculinidades con el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La Secretaría Distrital de la Mujer se ha enfocado en fortalecer el trabajo con hombres para cuestionar los estereotipos, promover el involucramiento en el cuidado y prevenir violencias. Una nueva experiencia pedagógica e inmersiva tendrá lugar el próximo 20 de agosto, con el objetivo de abordar cómo se pueden construir relaciones más igualitarias en la vida diaria, según información de la Secretaría Distrital de la Mujer.

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De acuerdo con los datos recogidos en Bogotá, el panorama actual muestra que el 61,4 % de las personas considera que los hombres participan menos en las labores del hogar, en comparación con las mujeres. Además, el 72,5 % opina que los hombres “pueden ayudar” en estas tareas, pero la mayoría no los identifica como corresponsables del cuidado. Esto revela que cambiar las masculinidades implica también mirar de cerca cómo se distribuyen los trabajos del hogar y las prácticas que se normalizan en la vida cotidiana.

Con esta preocupación, la Estrategia de Transformación Cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer diseñó ‘El tercer tiempo cuenta: Masculinidades en juego’, una actividad que aprovecha el fútbol como herramienta pedagógica para conversar sobre corresponsabilidad, autocontrol, apoyo mutuo y prevención de violencias. El evento se realizará en la Universidad Compensar y contará con cuatro estaciones temáticas. La primera, ‘Arma la nómina’, reflejará la sobrecarga de los trabajos de cuidado; la segunda, ‘Tu feed también juega’, estará destinada a cuestionar los estereotipos de género desde los contenidos digitales; la tercera, ‘Tu voz sostiene’, permitirá identificar conductas de control y culpabilización; y la cuarta, ‘Tu voz acompaña’, se enfocará en fortalecer las redes de apoyo frente a las violencias contra las mujeres.

La participación de funcionarias como la secretaria Laura Tami Leal y la subsecretaria Juliana Martínez acompañará la jornada. Al cierre, quienes asistan volverán sobre la pregunta “¿Qué hace que alguien sea un buen hombre?” para reflexionar sobre cambios personales y asumir compromisos con su entorno. Como resalta la Secretaría Distrital de la Mujer, esta experiencia busca involucrar activamente a los hombres en la transformación cultural y la construcción de relaciones más igualitarias, pilares clave para prevenir violencias contra las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘El tercer tiempo cuenta: Masculinidades en juego’ de la Secretaría Distrital de la Mujer?

La estrategia ‘El tercer tiempo cuenta: Masculinidades en juego’, impulsada por la Secretaría Distrital de la Mujer, es una experiencia pedagógica que utiliza el fútbol como recurso para explorar temas como la corresponsabilidad en el cuidado, la prevención de violencias y el cuestionamiento de estereotipos. Mediante cuatro estaciones temáticas, la actividad busca que los participantes reflexionen sobre su papel en la construcción de relaciones más igualitarias y asuman compromisos en su día a día.

¿Por qué es importante discutir la corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres en Bogotá?

Discutir la corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres en Bogotá es relevante porque, según datos de la ciudad, la mayoría de la población considera que los hombres participan menos en estas labores y no siempre las asumen como un deber compartido. Promover la corresponsabilidad es esencial para construir relaciones igualitarias y para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al bienestar social y familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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