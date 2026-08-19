Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali atraviesa una etapa compleja tras confirmar serios problemas en la salud de dos de sus jugadores clave, Kalazán Suárez y Ronaldo Pájaro. Según información difundida a través de un comunicado oficial del departamento médico de la institución ‘azucarera’, ambos futbolistas sufrieron lesiones de gravedad, lo que obliga al cuerpo técnico dirigido por el profesor Rafael Dudamel a revisar de fondo la estrategia para el semestre restante.

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En el caso de Ronaldo Pájaro, la situación estuvo vinculada a la emergencia que provocó el sismo en el suroccidente de Colombia el 10 de agosto. Aunque la mayoría de los atletas y familiares no sufrieron mayores afectaciones, Pájaro se convirtió en la excepción: tras lanzarse desde un segundo piso durante el temblor, presentó una lesión en el tobillo y una fractura de codo que requirió intervención quirúrgica. El hecho, comunicado por el propio club, resalta la imprevisibilidad de las emergencias naturales y su impacto más allá del plano deportivo.

Sin embargo, la lesión de mayor preocupación corresponde al lateral izquierdo Kalazán Suárez. Durante un entrenamiento el pasado viernes, y tras un desafortunado choque con un compañero, Suárez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Este tipo de accidente no solo lo aparta temporalmente de la cancha, sino que implica una cirugía y un proceso de recuperación extensa, factores que ponen en aprietos la planificación del club y el rendimiento del equipo en los próximos compromisos.

En simultáneo, el club y sus seguidores permanecían atentos a la situación del estadio tras el reciente sismo. De acuerdo con un comunicado oficial del Deportivo Cali, se contrató a la firma especializada Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería para inspeccionar exhaustivamente la estructura del estadio de Palmaseca, especialmente después de recibir multitudes en partidos anteriores. Luego de varios días de revisión técnica, se concluyó que el estadio no presenta daños estructurales y puede albergar público con todas las garantías.

Esto permitió a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) fijar el regreso del fútbol nacional entre el 19 y el 23 de agosto. Así, el encuentro de Deportivo Cali frente a Internacional de Bogotá, programado para el 23 de agosto, será el primer partido oficial de primera división que recibirá la región tras la emergencia sísmica, contando con la aprobación de las autoridades y el respaldo de la afición.

¿Cuál es el estado de salud de los jugadores Kalazán Suárez y Ronaldo Pájaro tras sus lesiones?

Kalazán Suárez enfrenta una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y será sometido a cirugía en los próximos días. Ronaldo Pájaro, por su parte, sufrió una fractura de codo y lesión de tobillo tras lanzarse desde un segundo piso durante un sismo; también requirió tratamiento quirúrgico. El departamento médico del club monitorea su evolución.

¿El estadio de Deportivo Cali está habilitado para recibir público tras el sismo?

Sí. De acuerdo con la revisión técnica encargada por el club a Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería, el estadio de Palmaseca no registra daños estructurales y tiene autorización para recibir espectadores en el partido del 23 de agosto frente a Internacional de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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