Por: Gol Caracol

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El Bayern Múnich concluyó su pretemporada con una nueva victoria frente al FC Heidenheim por 2-4, resultado en el que Luis Díaz, oriundo de Barrancas, tuvo protagonismo al marcar uno de los goles del conjunto alemán. Según información de Noticias Caracol, el delantero colombiano aprovechó los minutos en cancha para anotar, reafirmando el buen momento por el que atraviesa en el equipo ‘bávaro’ de cara al próximo inicio de la temporada en Europa.

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Esta gira de preparación ha dejado sensaciones positivas para el vigente campeón de la Bundesliga, pues los dirigidos por Vincent Kompany se midieron ante el SV Wehen Wiesbaden, FC Rottach-Egern, Jeju SK FC, Aston Villa, RB Leipzig y, por último, ante el Heidenheim. De acuerdo con el balance reportado por Noticias Caracol, el Bayern solo cayó en su primer encuentro de fogueo por una mínima diferencia, logrando victorias en los demás compromisos amistosos.

Max Eberl, director deportivo del club, señaló en declaraciones a la web oficial del Bayern que el equipo sigue desarrollando su ritmo de juego, y destacó que “cada minuto es bueno para nosotros” al referirse a la importancia de estos partidos tanto para los jugadores jóvenes como para los más experimentados. Eberl agregó que, aunque el balance general es favorable, todavía hay aspectos físicos a fortalecer para llegar en óptimas condiciones a los partidos oficiales. “Completamos bien la pretemporada, jugamos buenos partidos y obtuvimos buenos resultados. Hicimos muchas cosas bien, pero también nos dimos cuenta de que necesitamos trabajar en nuestro físico y estar aún más frescos”, expresó.

Ahora el calendario europeo impone un reto inmediato: Luis Díaz y el Bayern Múnich se preparan para enfrentar al Borussia Dortmund, en busca del primer título oficial de la temporada. El partido corresponde a la Supercopa de Alemania, duelo donde medirán fuerzas los ‘bávaros’ y el conjunto apodado ‘die schwarzgelben’, y que está programado para el sábado 22 de agosto en el Signal Iduna Park, estadio del Borussia Dortmund, a partir de la 1:30 de la tarde en el horario de Colombia.

¿Cuál fue el balance de la pretemporada del Bayern Múnich con Luis Díaz?

De acuerdo con Noticias Caracol, el balance de la pretemporada fue positivo para el Bayern Múnich. El equipo solo perdió el primer partido y ganó los encuentros restantes, incluyendo el triunfo sobre el Heidenheim donde Luis Díaz marcó un gol. Estas actuaciones reflejan el estado de forma de ‘Lucho’ e impulsan la confianza del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

¿Cuándo y contra quién juega Bayern Múnich la Supercopa de Alemania?

El Bayern Múnich disputará la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund el sábado 22 de agosto, en el estadio Signal Iduna Park. El partido dará inicio a las 1:30 p.m. en el horario de Colombia, siendo el primer título oficial por el que competirán ambos equipos en la temporada 2026/2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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