Por: Caracol Televisión

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Sin duda, Juan Camilo Merlano es uno de los rostros más queridos y reconocidos de Noticias Caracol. A lo largo de su trayectoria en el informativo, el periodista se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a su profesionalismo y destacada labor frente a las cámaras.

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El corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Juan Camilo Merlano, dio un paso muy importante en su vida personal durante este fin de semana al contraer matrimonio con su pareja, Karina Charry.

¿Dónde se casó el corresponsal de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano?

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena de Indias, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad amurallada. Allí, acompañados de sus seres queridos, amigos y colegas, Juan Camilo Merlano y Karina Charry se dieron el “sí, acepto” ante el altar.

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La noticia fue confirmada por el propio periodista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de imágenes que retratan algunos de los momentos más especiales de la ceremonia.

En las fotografías se puede apreciar que el comunicador social lució un elegante traje blanco y negro, mientras que su ahora esposa deslumbró con un vestido blanco de corte princesa. El diseño destacó por sus delicados detalles de encaje y pedrería, elementos que resaltaron la elegancia, el ‘glamour’ y la sofisticación de su ‘look’ nupcial.

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Cabe mencionar que Merlano acompañó el ‘post’ de un mensaje muy especial dedicado a Karina. “Voy a robarte en secreto la noche. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Hoy, compartimos nuestros sueños”, señaló.

¿Quién es Karina Charry, la esposa de Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol?

Karina Charry es graduada de la Universidad Externado de Colombia de Finanzas y Relaciones Internacionales, además de ostentar un título como Máster en Business Administration and Management en Georgetown University y está radicada en Estados Unidos. Aunque tiene su cuenta privada en Instagram, con frecuencia deja ver momentos de su vida privada gracias al perfil de su futuro esposo.

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