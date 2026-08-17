Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una destacada jornada dedicada a la solidaridad tomará lugar en Ibagué, capital del Tolima, gracias a la iniciativa llamada Gran Concierto por la Solidaridad. Este evento tendrá lugar el 5 de septiembre de 2026 y pretende reunir a la ciudadanía alrededor de la música con el fin de recaudar ayudas para las familias que han sido golpeadas por incendios forestales y el reciente sismo que afectó diferentes zonas del departamento. La propuesta, según los organizadores, busca movilizar el apoyo social a quienes han perdido sus hogares o sus medios de vida a raíz de estas tragedias naturales, reforzando el sentido de comunidad que caracteriza a la región.

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Según la información disponible, la motivación de este evento surgió cuando el reconocido artista Santiago Cruz expresó públicamente su deseo de colaborar con la atención y recuperación de familias y áreas rurales perjudicadas por los incendios en el Tolima. Esta iniciativa, que pronto ganó respaldo, se transformó en la organización de un concierto que convocará a distintos artistas nacionales. Santiago Cruz encabeza la lista de participantes junto a Juan Carlos Zarabanda, dos nombres que ya han sido confirmados oficialmente para la jornada. No obstante, la organización adelantó que muy pronto se sumarán otros músicos, ampliando así la nómina de talentos comprometidos con esta causa humanitaria.

El escenario propuesto, hasta ahora, es el Néctar Arena, aunque los organizadores aclararon que aún se deben confirmar algunos aspectos logísticos para definir el lugar de manera definitiva. La invitación está abierta a todo el público, especialmente a los habitantes del Tolima que quieran apoyar a sus coterráneos afectados, participando activamente durante el evento no solo como espectadores, sino también como contribuyentes en la campaña de ayudas.

De acuerdo con la información proporcionada, esta noche de música y solidaridad es una oportunidad para que la comunidad tolimense transforme el dolor por las pérdidas en un momento de esperanza, unión y recuperación. Se espera que la respuesta de la ciudadanía sea positiva y que la jornada logre reunir los recursos necesarios para apoyar a quienes más lo necesitan en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el Gran Concierto por la Solidaridad en Ibagué y qué artistas participarán?

De acuerdo con los organizadores, el Gran Concierto por la Solidaridad se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026 en Ibagué. Entre los artistas confirmados se encuentran Santiago Cruz y Juan Carlos Zarabanda, y se espera la incorporación de más músicos a la nómina en los próximos días.

¿A qué comunidades va dirigida la ayuda del concierto solidario en Ibagué?

La ayuda recaudada a través del Gran Concierto por la Solidaridad será entregada a las familias y sectores rurales del Tolima que han resultado afectados por los incendios forestales y el reciente sismo, con el objetivo de respaldar su recuperación y la reconstrucción de sus hogares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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