El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, estrena ‘6:00 a.m. (Versión 2025)’ junto a Junior Zamora, primer sencillo de su próximo álbum “Quince de Caminos”. Esta nueva versión de una de las canciones más emblemáticas de su carrera llega para rendir homenaje a su exitoso disco Cruce de Caminos, un trabajo discográfico clave en su trayectoria y en la historia del pop colombiano.

En Pulzo hablamos con Santiago Cruz, quien recordó qué halló en su momento de regresión a ese álbum de hace 15 años, donde tenía una faceta distinta como persona y como artista, pero que ahora renueva en compañía de Junior Zamora, con quien interpreta 6:00 a. m.

“Encontré a un Santiago en reparación, a un compositor de alguna manera ingenuo, pero también atrevido, hay estructura de cruce de caminos que son muy particulares ahora, que no sé si la harías. Hay una canción que se llama ‘A pesar de mi’, que es medio extraña, pero también con inocencia e ingenuidad. Hay momentos que digo ‘estaba muy herido’ y eso fue gracias a ese disco. Junior trae nuevos colores, nuevos recursos, trae frescura”, mencionó.

Precisamente, Zamora se mostró expectante con su futuro musical y compartió ese mapa que ya está tejiendo para lograr el éxito con este impulso de Santiago Cruz: “El defender nuestra idea sobre todas las cosas hace parte de ese mapa y estamos acá para contar verdades y esas generan tiempo, duelen. Defender eso es bellísimo y esa es la brújula en este proyecto”.

El artista ibaguereño recordó lo difícil que fue esa producción de “Cruce de caminos” e hizo referencia a las semillas que hoy en día encuentra en su vida como artista y cómo Zamora le agrega colores a ese jardín musical de ambos.

“En ese disco hay una dosis muy grande de dignidad, fue hecho con mucha dificultad y donde la premisa era que, si no es así, no iba a ser de ninguna otra manera. Era defendiendo una idea estética y esa semilla empezó a germinar con cruce de caminos y quince años después veo que ese jardín ha florecido. A nosotros nos une eso y es la dignidad, como lo hay en todos los artistas que me acompañan en este disco, esa fue la semilla que germinó”, explicó.

Al referirse a la versión de la canción que está lanzando, el ibaguereño retrató el espejo que hoy en día ve con la interpretación del tema: “A mi me manda inmediatamente lo que es esa hora ahora en mi vida frente a lo que era hace 15 años. Ese 6:00 a. m. representa lo que era ir al cuarto de mi hija o de mi hijo y despertarlo, me representa darle el beso de buenos días a mi esposa, entonces esa hora es muy significativa en función de algo muy particular que es el arranque del día”.

Santiago anunció también su concierto en el Movistar Arena, en Bogotá, el próximo 17 de octubre y precisamente para conmemorar los 15 años de este álbum. Para hacerlo, el cantante respondió qué se imagina en términos de los cincos sentidos a cómo será ese ‘show’.

“Cuando me paro en el Movistar Arena y me pasó la primera vez que lo hice en 2023, me acordé del primer concierto que fui a ver que es a ver a Cristina, Los Subterráneos y la Unión, yo vivía en Galerias en una residencia con 8 pelaos de Barrancabermeja y 4 de Ibagué. El sonido es la oración con mi banda antes de salir, en cuanto al olor, que sea de las cuerdas de las guitarras. En el tacto está el sudor y saber que dejas el alma y en cuanto al oido, el aplauso es una cosa muy bella”.

Finalmente, Santiago Cruz eligió cuál sería ese éxito propio que definiría como testamento musical y explicó por qué tendría significado para las nuevas generaciones.

“Un amor de verdad, es una canción que saqué en 2023 porque me he empeñado desde hace mucho en narrar el amor, que se ha descrito en millones de versiones, pero creo que nuestra latinidad nos lleva a un entendimiento muy tóxico del amor y de las parejas. Nuestra herencia nos dice que solamente con el dolor y con el paso por el purgatorio se llega al paraiso y ese mensaje es nocivo, porque nos lleva a lugar donde nos corresponden porque nos dice que debemos sufrir para llegar a un lugar”.

