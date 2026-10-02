Camila Santamaría confirmó el final de su relación con Sebastián Villalobos, quien actualmente participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. La creadora de contenido compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que, después de una historia de varios años y una hija en común, ambos tomaron la decisión de ponerle punto final a su relación.

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En su publicación, Santamaría se refirió a la historia que construyeron juntos y destacó que, pese a la separación, entre los dos existe respeto. Según explicó, la decisión no responde a un conflicto que quieran llevar al ámbito público, sino a que de ambas partes ya no existe el deseo de continuar con la relación.

La creadora de contenido dejó claro que tanto ella como Villalobos prefieren manejar la situación lejos de especulaciones y de una exposición innecesaria. Por esa razón, pidió que no se convierta el final de su relación en un motivo para generar drama en redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a algunos de sus seguidores, especialmente porque Villalobos se encuentra actualmente en televisión como uno de los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. En las publicaciones relacionadas con la separación aparecieron comentarios de sorpresa, preguntas de seguidores y también algunos memes sobre la situación.

Sin embargo, Santamaría hizo énfasis en que, más allá de las reacciones que pueda provocar la noticia, se trata de un asunto personal que ambos decidieron cerrar después de compartir una parte importante de sus vidas y tener una hija en común.

“Lo siento hija y lo siento amigas, de corazón lo intenté”, dice en el cierre del mensaje de Camila.

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Por ahora, ninguno de los dos ha entregado mayores detalles sobre las razones que llevaron al final de la relación. Santamaría, por su parte, dejó como mensaje principal el respeto por la historia que vivieron y la solicitud de espacio para afrontar esta nueva etapa.

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