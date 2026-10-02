Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque cumple 30 años y para conmemorar su historia se ha inaugurado la exposición ‘El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque’ en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Esta muestra, abierta al público desde el 8 de octubre y disponible hasta enero de 2027, se propone recorrer tres décadas del emblemático festival bogotano desde una perspectiva alejada de los datos, las cifras o los grandes carteles. Está sostenida por el colectivo artístico Relámpago, sobre la investigación efectuada por Umberto Pérez y Luis Daniel Vega, y la entrada es libre, según lo divulgado oficialmente.

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La exposición privilegia un enfoque diferente: deja de lado la habitual cronología para proponer un recorrido por los lazos, memorias y relaciones que han dado forma al evento. Como afirma Umberto Pérez, uno de los investigadores citados, el objetivo principal es centrar la mirada en los “protagonistas de Rock al Parque que para nosotros son el público y las bandas de Bogotá”. Esta decisión implica que la historia que se cuenta busca incluir a todos aquellos que, a lo largo de los años, han sido arquitectos y testigos del festival, desde músicos y productores hasta técnicos, periodistas y asistentes anónimos.

Dentro de la narrativa curatorial, la metáfora central es la de un ecosistema. La exposición toma como escenario el Gran Humedal, visto como el lugar donde surge la música, alrededor del cual se encuentra la Manigua, poblada por las diversas comunidades que confluyeron en Rock al Parque en distintos momentos y escenarios a lo largo de su existencia. Este planteamiento evidencia que el festival es, ante todo, una red de relaciones sociales y experiencias compartidas que le han dado vida año tras año.

El recorrido de la exposición lleva a los visitantes por zonas simbólicas como el Volcán de los antecedentes, el Túnel de los recuerdos, la Colonia independencia y el Mirador del tiempo. Estos espacios reflejan no solo la cronología musical, sino también los lugares y las vivencias cotidianas del rock en Bogotá. Además, la muestra no solo recoge discos y casetes; también integra grabaciones informales, camisetas, fotografías, recortes de prensa, relatos orales y objetos de la vida cotidiana del festival, construyendo así una memoria colectiva.

‘El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque’ es, en últimas, una invitación a entender la historia cultural bogotana desde quienes han habitado el festival: las generaciones que lo vivieron, los que lo hacen posible tras bambalinas y quienes cada año llenan de sentido su existencia.

¿Cuál es el concepto de la exposición ‘El Gran Humedal’ sobre Rock al Parque?

La exposición ‘El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque’ propone ver el festival como un ecosistema, donde lo más importante no es una cronología de eventos, sino las redes de relaciones, vivencias, objetos y memorias colectivas de sus protagonistas: públicos, bandas, técnicos y periodistas. Así, cada visitante puede recorrer no solo la historia musical, sino las historias cotidianas y la memoria afectiva que han dado vida al evento en Bogotá.

¿Qué espacios y objetos se incluyen en la exposición de Rock al Parque en la Biblioteca Pública Virgilio Barco?

La muestra abarca espacios simbólicos como el Volcán de los antecedentes, el Túnel de los recuerdos, la Colonia independencia y el Mirador del tiempo, que reúnen elementos como discos, casetes, grabaciones, programas de radio, revistas, camisetas y objetos representativos de la historia de Rock al Parque. Estos elementos resaltan tanto lo colectivo como las experiencias anónimas aquí vividas a lo largo de sus tres décadas de existencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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