Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero abrirá sus puertas el martes 6 de octubre de 2026 para ser escenario de una jornada dedicada a la reflexión y el autoconocimiento bajo el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana 2026 de Bogotá. De acuerdo con la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el evento combinará prácticas de yoga, meditación y charlas filosóficas para invitar a los asistentes a pensar en la relación entre cuerpo, mente y convivencia en un contexto actual que plantea numerosos desafíos sociales y personales. La actividad contará con entrada libre, permitiendo el acceso a todo el público interesado desde las 9:00 a. m. hasta las 6:30 p. m. en el Centro Felicidad Chapinero, localizado en la calle 82 #10-89.

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La agenda será variada y está diseñada para abordar distintas perspectivas del bienestar y la vida colectiva. La jornada comienza con una sesión de meditación budista, dirigida por el maestro budista Zheng Gong, seguida de la conferencia “Mientras estamos vivos: una exploración sobre cuerpo, mente y relaciones”, también a cargo del maestro Zheng Gong. Posteriormente, la profesora Laura Álvarez —conocida como Sat Purkh y directora de Happy Yoga— orientará una clase maestra de Kundalini Yoga enfocada en la flexibilidad de la columna vertebral, resaltando la importancia de la salud física y mental en la vida diaria.

En la tarde, la reflexión se orientará hacia la convivencia y el aprendizaje de culturas ancestrales. Carlos Barbosa, doctor en Humanidades, ofrecerá una charla titulada “Con-vivir, vivir con los otros: qué nos puede mostrar el budismo japonés sobre la convivencia”, que introduce interrogantes sobre la armonía social y las enseñanzas orientales. Norma Constanza Castaño Cuéllar, doctora en Educación con énfasis en ciencias, liderará el espacio “Prácticas para el cuidado de la vida de pueblos ancestrales”, abriendo el diálogo sobre saberes tradicionales y su relevancia en la vida moderna. Para cerrar el día, se programó un encuentro dirigido por Venga Le Digoi, denominado “Conversar la vida”, donde los participantes podrán compartir sus pensamientos y sentimientos acerca de la vida, el cuerpo y la convivencia.

La organización recomienda a quienes participen en las prácticas de yoga y meditación asistir con ropa cómoda y llevar su propio mat. Así, la invitación queda abierta para quienes deseen sumarse a una jornada consagrada al bienestar integral y al ejercicio del pensamiento crítico en comunidad, en un espacio que convoca al diálogo y a la introspección.

¿Cuál es la programación detallada de la jornada de yoga, meditación y reflexión en el CEFE Chapinero?

La programación incluye sesiones de meditación budista, conferencias sobre cuerpo y mente, una clase maestra de Kundalini Yoga, charlas sobre convivencia inspiradas en el budismo japonés y en saberes de pueblos ancestrales, así como un espacio para compartir ideas y sentimientos sobre la vida, todo ello guiado por expertos en cada disciplina.

¿Qué recomendaciones hay para asistir a la jornada de yoga y meditación en Bogotá?

La organización sugiere asistir con ropa cómoda y llevar un mat personal para las prácticas y actividades. La jornada tendrá lugar el martes 6 de octubre de 2026, desde las 9:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., en el Centro Felicidad Chapinero. La entrada será libre y abierta al público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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