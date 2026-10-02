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El Zoológico de Cali obtuvo la renovación, por cinco años, de su reconocimiento como Centro de Ciencia en la categoría de Bioespacios, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) mediante la Resolución 0898 del 23 de septiembre de 2026. Este aval permite a la institución mantenerse en la red nacional de Centros de Ciencia, en la que figuran apenas cinco zoológicos de Colombia con esta distinción. La categoría de Bioespacios corresponde a escenarios con colecciones biológicas que realizan actividades vinculadas a las ciencias de la vida.

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Para conceder el reconocimiento, MinCiencias evaluó aspectos como el direccionamiento estratégico de la institución, sus alianzas con otras organizaciones, los recursos disponibles tanto humanos como de infraestructura, las estrategias educativas y comunicativas, la gestión del conocimiento y los resultados alcanzados en el fortalecimiento de la cultura científica. Sobre este logro, el Zoológico de Cali enfatizó que "ser un centro de ciencia significa mucho más que acercar la ciencia a los visitantes", puesto que integra procesos de investigación, educación y apropiación social del conocimiento en torno a la conservación de la biodiversidad.

Según MinCiencias, sobresale la labor investigativa representada en el grupo Saberes para la Conservación —clasificado en la categoría B del sistema nacional— y en seis alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales, como la Asociación Calidris, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute, la Universidad del Valle, la CVC y Gases de Occidente. Además, se destacaron programas como los Laboratorios Sociales de Conservación, Zoovacaciones, el cineforo Ciencia sin filtro y la ruta transmedia 'Un sueño atravesado por un río', además de publicaciones como 'Remar juntos, pensar juntos' y 'Rutas y desvíos'.

El grupo Saberes para la Conservación, desde 2006, abarca cuatro líneas de trabajo: microbiología ambiental y de fauna silvestre bajo el enfoque Una Salud, manejo profesional de fauna silvestre, restauración y conservación de la biodiversidad, y apropiación social del conocimiento para la conservación. Actualmente, el Zoológico de Cali alberga cerca de 2.500 animales de 233 especies y adelanta iniciativas relevantes, incluyendo la protección del cóndor andino y la nutria gigante de río. Entre 2015 y 2025, sumó 88 proyectos y productos de investigación, entre los que destacan 36 artículos científicos y nueve libros con ISBN.

Uno de los procesos recientes más destacados es Entrelazos, financiado por el Sistema General de Regalías, mediante el cual, entre 2022 y 2025, la Fundación acompañó a doce centros de ciencia en la formación y el intercambio de experiencias en distintas regiones del país. Daniel Cárdenas, jefe de innovación de la Fundación Zoológica de Cali, afirmó que este reconocimiento reitera el compromiso de la institución con la generación de conocimiento, la educación y la protección de la biodiversidad colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ser Centro de Ciencia en la categoría de Bioespacios en Colombia?

Ser reconocido como Centro de Ciencia en la categoría de Bioespacios implica que una institución posee colecciones biológicas y realiza actividades científicas, educativas y sociales relacionadas con las ciencias de la vida, según las directrices de MinCiencias. Esta distinción refuerza el compromiso institucional con la investigación, la conservación y la divulgación del conocimiento científico sobre la biodiversidad.

¿Cuáles fueron los criterios que evaluó MinCiencias para renovar el reconocimiento del Zoológico de Cali?

MinCiencias tuvo en cuenta el direccionamiento estratégico, las alianzas nacionales e internacionales, los recursos humanos y de infraestructura, las actividades educativas y comunicativas, el impacto en la cultura científica y la gestión del conocimiento como factores determinantes durante la evaluación del Zoológico de Cali para renovar su reconocimiento como Centro de Ciencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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