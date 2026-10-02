Por: Noticiero 90 minutos

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Una reunión clave para el futuro económico del Valle del Cauca tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Cali, donde cerca de 30 empresarios locales dialogaron durante dos horas con el vicepresidente José Manuel Restrepo. El encuentro, que surge tras el reciente terremoto que golpeó la región, evidenció el ánimo de reconstrucción y la voluntad de cooperación entre el sector privado y el Gobierno, como señalaron las propias fuentes participantes en la reunión.

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En la cita, de acuerdo con lo informado, la agenda se concentró en cuatro propuestas estructurales: la implementación de un día sin IVA como estímulo directo al consumo; la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA), una medida que podría aliviar la carga fiscal sobre las empresas regionales; la urgencia de destrabar la vía Mulaló-Loboguerrero, considerada estratégica para conectar el Valle; y la iniciativa de convertir al departamento en un piloto nacional para la reducción de trámites empresariales, lo que podría facilitar la apertura y operación de negocios.

Además, el papel del puerto de Buenaventura fue debatido en profundidad por su relevancia en la competitividad de la región. Los asistentes coincidieron en que la eficiencia y fortalecimiento de este puerto son cruciales para consolidar el crecimiento económico y facilitar el comercio.

Según el vicepresidente Restrepo, este tipo de crisis puede ser también una plataforma para el progreso porque fomenta la inversión y refuerza el compromiso productivo del sector empresarial. Restrepo adelantó que las propuestas surgidas de este diálogo serán llevadas al Gobierno nacional, en particular aquellas relacionadas con la atracción de capitales, la simplificación de procesos gubernamentales y la formación de jóvenes en nuevas tecnologías. Este enfoque, recalcó, es fundamental para modernizar el Estado y crear oportunidades para quienes ni estudian ni trabajan.

María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, destacó no solo la exposición de desafíos sino también el potencial de la región, argumentando que en el Valle todo puede crecer si se une la resiliencia del sector privado con el respaldo activo del Gobierno. Esta perspectiva fue compartida por empresarios como Luis Fernando Tascón, gerente general de Santa Anita Nápoles, quien valoró el compromiso estatal para atender los problemas generados por el sismo y la actitud de los empresarios dispuestos a "seguir trabajando y sacando la cara por el Valle y por Colombia".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales propuestas para la reactivación económica del Valle del Cauca?

Las ideas centrales debatidas entre empresarios y el vicepresidente incluyeron el establecimiento de un día sin IVA para estimular las ventas, la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA), la priorización de la vía Mulaló-Loboguerrero, y usar al Valle del Cauca como ejemplo piloto para eliminar o disminuir el exceso de trámites en las empresas. Además, se discutió la importancia de potenciar el puerto de Buenaventura.

¿Por qué es clave la reducción de trámites para las empresas en el Valle del Cauca?

La simplificación de trámites fue señalada como elemento estratégico, ya que facilita la creación y operación de nuevas empresas. Para los empresarios regionales reunidos, simplificar estos procesos acelera la recuperación económica y hace más atractiva la región para la inversión, en línea con los objetivos de competitividad expuestos en la reunión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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