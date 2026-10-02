Estudiar en algunas de las universidades más selectivas de Estados Unidos puede representar un gasto anual que supera ampliamente el valor de las matrículas de las principales instituciones de educación superior en Colombia. Un listado publicado por El Tiempo pone la lupa sobre 22 universidades estadounidenses cuyos costos pueden llegar a ser hasta cinco veces mayores que los de la Universidad de los Andes.

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Entre las instituciones mencionadas aparece Harvey Mudd College, en California, cuya matrícula anual alcanza los 76.879 dólares, de acuerdo con las cifras citadas por el medio. Al sumar gastos asociados a alojamiento y alimentación, el costo total para un estudiante puede superar los 100.000 dólares al año.

Llevado a pesos colombianos, ese valor representa más de 300 millones de pesos anuales, dependiendo de la tasa de cambio. Es una cifra que incluye no solamente el pago por estudiar, sino también otros gastos necesarios para permanecer en el campus durante el periodo académico.

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La comparación toma como referencia a la Universidad de los Andes, una de las instituciones privadas de educación superior más costosas de Colombia. En este caso, el valor anual de la matrícula ronda los 53.7 millones de pesos.

La diferencia permite dimensionar cuánto puede cambiar el presupuesto necesario para cursar una carrera dependiendo del país y de la institución escogida. Mientras una matrícula de Los Andes puede superar los 50 millones de pesos por año, en algunas universidades estadounidenses el costo exclusivamente académico ya se acerca o supera los 300 millones al convertirlo a pesos.

El listado reúne instituciones pequeñas y selectivas, principalmente universidades de artes liberales de Estados Unidos, que cobran algunos de los valores más altos del sistema de educación superior de ese país.

Además del precio, estas universidades suelen asociar sus costos con factores como recursos académicos, infraestructura, redes de contactos y procesos de selección altamente competitivos.

Sin embargo, la comparación de El Tiempo deja sobre la mesa una pregunta para quienes evalúan estudiar en el exterior: cuánto pesa el costo frente a los beneficios académicos y profesionales que cada institución ofrece.

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Así, una carrera universitaria en Estados Unidos puede implicar una inversión de cientos de millones de pesos cada año, mientras que en Colombia instituciones como Los Andes manejan valores considerablemente menores, aunque también se encuentran entre las matrículas más altas del país.

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