Más de 1.500 jóvenes integran la nueva generación de beneficiarios de Cundinamarca Más Profesional, el fondo impulsado por la Gobernación de Cundinamarca que busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior bajo la premisa de que quienes culminan sus estudios no deben asumir el costo de su formación.

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La segunda convocatoria de 2026 destinó recursos por $ 3.383 millones para entregar 812 beneficios de acceso y 648 de permanencia. Con esta nueva asignación, el programa completa cerca de 8.600 beneficios otorgados en los 116 municipios y las 15 provincias del departamento.

Durante el encuentro de bienvenida a los nuevos beneficiarios, el gobernador Jorge Emilio Rey destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en el acceso a la educación superior en el departamento.

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“Hemos culminado un encuentro con más de 1.500 beneficiarios del programa ‘Cundinamarca Más Profesional’: un programa que pretende que más jóvenes en Cundinamarca puedan acceder a la educación superior. Esta estrategia se centra en un apoyo económico para financiar matrículas o el sostenimiento de estos estudiantes en su permanencia en la universidad”, afirmó el mandatario.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta por ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes y reducir las barreras económicas que históricamente han limitado el ingreso a la educación superior.

“Cuando un joven tiene la posibilidad de estudiar, también tiene la posibilidad de transformar su historia y la de su familia. Cundinamarca Más Profesional nació para que el talento de nuestros jóvenes no se quede por fuera de la universidad por razones económicas. Aquí tenemos una regla muy sencilla: el que se gradúa no paga”, señaló Rey.

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¿Cómo funciona el programa Cundinamarca Más Profesional?

El gobernador explicó que el modelo funciona mediante un crédito condonable que elimina requisitos financieros que suelen dificultar el acceso de muchos estudiantes.

La entrega de los beneficios estuvo acompañada por una jornada de bienvenida orientada a fortalecer el proceso de adaptación a la vida universitaria. De acuerdo con la entidad, el encuentro contó con la participación de 100 orientadores escolares y permitió a los nuevos beneficiarios explorar sus capacidades, intereses y proyectos de vida.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ‘Encuentra tu superpoder’, enfocada en el reconocimiento de talentos y habilidades; el RegioLab, instalado en uno de los nuevos trenes de Regiotram; y experiencias relacionadas con ciencia, tecnología e innovación mediante herramientas de realidad virtual y drones.

Durante la jornada también fueron reconocidos los estudiantes con los mejores desempeños académicos de convocatorias anteriores, como una forma de destacar el compromiso y la excelencia en su proceso formativo.

La Gobernación de Cundinamarca informó que el fondo acumula una ejecución superior a los $ 25.368 millones entre 2025 y 2026 y proyecta inversiones cercanas a los $ 90.000 millones para asegurar la financiación de las convocatorias 2025-2, 2026-1 y 2026-2.

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Actualmente, el programa cuenta con el respaldo de 69 instituciones de educación superior aliadas, las cuales ofrecen descuentos del 30 % en programas académicos y del 10 % en Medicina. Además, mediante la estrategia de regionalización, 160 jóvenes de 11 municipios cursan ocho programas académicos con el apoyo de siete instituciones vinculadas al fondo.

El mandatario también resaltó los resultados acumulados de la iniciativa. “Hemos beneficiado a 8.600 cundinamarqueses con esta estrategia. Una inversión de más de $ 90.000 millones”, indicó.

Para la Gobernación de Cundinamarca, la educación superior continúa siendo una herramienta clave para la movilidad social y el desarrollo regional. En ese sentido, Rey aseguró que “Cundinamarca es el departamento en Colombia que tiene mayor inversión en este tipo de estrategias, y los dos últimos años incrementamos en 3,5 puntos porcentuales nuestro índice de transición a educación superior”.

La jornada también tuvo un componente solidario. En articulación con la red ciudadana RaDAR de Ayuda, los nuevos beneficiarios aportaron alimentos no perecederos destinados a municipios afectados por recientes incendios forestales en Cundinamarca.

Asimismo, participaron en una donación digital para la iniciativa “1, 2, 3 x TIC”, liderada por la Fundación Más Por TIC, enfocada en fortalecer capacidades de formación e innovación entre jóvenes de los territorios impactados.

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El encuentro concluyó con la firma de un decálogo de compromisos con Cundinamarca por parte de los beneficiarios, quienes iniciarán una nueva etapa académica respaldados por una estrategia que busca ampliar el acceso a la educación superior en todo el departamento.

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