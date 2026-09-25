Por: EL PILON SA

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El próximo sábado 26 de septiembre, Energua llevará a cabo trabajos de mantenimiento programados en dos sectores de Valledupar, lo que obligará a suspender el servicio de energía eléctrica durante varias horas en áreas específicas de la ciudad. De acuerdo con la información oficial suministrada en un comunicado por la empresa, las labores se concentrarán en los circuitos conocidos como Guatapurí 3 y Valledupar 3.

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En el caso del circuito Guatapurí 3, la intervención está prevista entre las 8:00 de la mañana y el mediodía. Según la programación de Energua, el equipo desarrollará sus actividades en la zona urbana de Valledupar, puntualmente en diagonal 11 con carrera 31, sector reconocido como Brisas de La Popa. Estos trabajos se extenderán durante alrededor de cuatro horas, por lo que se advierte a los habitantes del área afectada sobre la interrupción del suministro eléctrico mientras se cumplen las labores previstas.

En cuanto al circuito Valledupar 3, las tareas de mejora y mantenimiento tendrán lugar entre las 8:10 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Energua especificó que el punto de intervención comprende la calle 16 con carrera 17A y carrera 18, abarcando el sector del barrio San Vicente. En este caso, la suspensión del servicio eléctrico será de aproximadamente seis horas, tiempo necesario para completar las acciones técnicas planificadas.

La empresa recomendó a todos los usuarios ubicados en estos sectores estar atentos al horario publicado con el fin de acomodar sus actividades y minimizar el impacto durante las horas en las que no contarán con el servicio de energía. Además, enfatizó la importancia de tomar medidas de precaución, preparando equipos eléctricos y desconectando aparatos que pudieran verse afectados por los cortes.

La comunicación oficial de Energua hizo énfasis en que estas jornadas de mantenimiento están dirigidas a salvaguardar la calidad y continuidad en la prestación del servicio en ambas zonas de Valledupar. Según la información compartida, se invita a la comunidad a mantenerse informada y a colaborar durante el tiempo que se extienda la suspensión de la energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Valledupar serán afectados por el corte de energía de Energua el 26 de septiembre?

Según un comunicado de Energua, los sectores que tendrán suspensión del servicio de energía el 26 de septiembre son Brisas de La Popa, en el circuito Guatapurí 3, y el barrio San Vicente, en el circuito Valledupar 3.

¿Cuánto tiempo durará la interrupción del servicio de energía en Valledupar y cuáles son los horarios?

De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio será de cuatro horas en el sector Brisas de La Popa (de 8:00 a. m. a 12:00 m.) y de seis horas en el barrio San Vicente (de 8:10 a. m. a 2:00 p. m.), el 26 de septiembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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