Por: EL PILON SA

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En un operativo reciente enfocado en fortalecer la seguridad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como ‘La Tramacúa’, autoridades lograron la incautación de diversos dispositivos de comunicación que se encontraban en situación irregular dentro de las instalaciones. De acuerdo con la información, la diligencia fue ejecutada por el grupo Antisecuestro y Extorsión de la Policía Cesar (GAULA), en colaboración con la Policía Metropolitana de Valledupar, centrando sus esfuerzos principalmente en los pabellones 8 y 9 del penal.

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Las acciones estuvieron dirigidas a la celda 506C, donde permanecen personas privadas de la libertad señaladas por las autoridades de presuntas conexiones con el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Dentro de dicha celda, los uniformados hallaron e incautaron nueve teléfonos celulares, seis cargadores, un dispositivo manos libres, una memoria SD y diez tarjetas SIM, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de la cárcel.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, se pronunció tras conocer este resultado y subrayó la importancia de mantener este tipo de controles estrictos. El mandatario señaló que estos procedimientos buscan evitar que desde la cárcel se continúen organizando delitos que afecten la seguridad de la ciudadanía, indicando que “debemos mantener y fortalecer los controles dentro de La Tramacúa. Desde la Administración Municipal seguiremos acompañando a las autoridades para evitar que la delincuencia pueda utilizar estos espacios para afectar la tranquilidad de los vallenatos”.

Esta incautación hace parte de un paquete de medidas que han sido adoptadas para mantener la seguridad en el penal, sobre todo después de que reclusos procedentes de otras regiones fueran trasladados recientemente. Ante esta situación, la Alcaldía de Valledupar solicitó en semanas anteriores intensificar los controles y examinar las estrategias para frenar las comunicaciones no autorizadas. Incluso, se adelantó un proceso de evaluación del avance en la instalación de inhibidores de señal en la estructura penitenciaria, lo cual se estuvo revisando en agosto, como una de las respuestas para reducir los riesgos de extorsiones y delitos originados desde el penal, según lo informado por las mismas autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dispositivos de comunicación fueron incautados en La Tramacúa durante el operativo?

Durante el operativo realizado en los pabellones 8 y 9 del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, funcionarios del GAULA y la Policía Metropolitana de Valledupar decomisaron nueve celulares, seis cargadores, un manos libres, una memoria SD y diez tarjetas SIM. Estos elementos eran utilizados de manera irregular dentro de la cárcel.

¿Por qué se instalaron inhibidores de señal en el penal de Valledupar?

La instalación de inhibidores de señal en la estructura penitenciaria de Valledupar responde a la necesidad de evitar comunicaciones no autorizadas que puedan facilitar delitos como la extorsión desde el interior del penal. Las autoridades y la Alcaldía revisaron en agosto el avance de esta medida para fortalecer la seguridad y prevenir que los privados de la libertad continúen participando en actividades delictivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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