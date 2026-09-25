Por: EL PILON SA

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Habitantes del barrio El Pupo, en Valledupar, viven momentos de tensión desde la noche del jueves, cuando un poste de energía comenzó a emitir chispas y a prenderse, desencadenando una emergencia eléctrica que, según los testimonios recogidos por la comunidad, inició hacia las 10:00 p. m. La falta de energía en varias viviendas y el riesgo latente de un incidente mayor mantienen sumida en la preocupación a una parte importante del sector. De acuerdo con los habitantes del barrio, han realizado varios intentos para comunicarse con la empresa Energua y reportar el caso. No obstante, sostienen que hasta ahora no han recibido atención en el lugar ni respuesta directa a sus llamados.

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Libardo Durán, uno de los residentes de El Pupo, elevó un llamado público a la compañía energética, pidiendo una intervención urgente para evitar que la falla en la infraestructura eléctrica desemboque en una tragedia de mayores proporciones. Según los comentarios de la ciudadanía, la preocupación principal radica no solo en el peligro que implica el poste averiado para quienes viven en su entorno inmediato, sino también en la prolongación de la falta de servicio de energía, que afecta la tranquilidad y calidad de vida de numerosas familias.

La situación, denuncian los vecinos, no es nueva en la zona. Afirman que han experimentado anteriormente fallas similares en la red eléctrica y recuerdan episodios en los que varios electrodomésticos se han averiado o dañado gravemente como consecuencia de estos incidentes. Lo anterior ha llevado a los habitantes a exigir a Energua una solución definitiva para la infraestructura del barrio. Expresan la necesidad de una revisión exhaustiva de toda la red eléctrica en El Pupo y reclaman acciones que permitan el restablecimiento del servicio en los hogares afectados, minimizando así el riesgo de mayores pérdidas materiales y garantizando la seguridad de quienes residen en el sector.

¿Por qué la comunidad de El Pupo exige una revisión completa de la red eléctrica?

La comunidad insiste en una revisión total de la red eléctrica debido a que, de acuerdo con lo reportado por los residentes, las fallas no son un hecho aislado. Los habitantes relatan que en varias ocasiones anteriores se han presentado emergencias similares, que han dejado como resultado la quema de electrodomésticos y la percepción constante de inseguridad en sus hogares. Una solución integral es vista por los vecinos como la única forma de prevenir nuevas emergencias eléctricas.

¿Cuál ha sido la reacción de Energua ante la emergencia eléctrica denunciada por los habitantes?

Según los testimonios de la comunidad recogidos en la denuncia, los intentos de contacto con la empresa Energua no han prosperado hasta el momento de la denuncia, ya que los ciudadanos indican que no se ha recibido atención ni respuesta en el sitio del evento. La falta de intervención ha reforzado la exigencia de una pronta asistencia para evitar que la situación derive en una emergencia de mayor gravedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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