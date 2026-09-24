Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo asumió la representación de Colombia como jefe de la delegación enviada por el presidente Abelardo de la Espriella ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su intervención, Restrepo puso sobre la mesa elementos clave para la nueva orientación política del país: la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la apuesta por la seguridad energética y la relevancia de los espacios multilaterales para reforzar a los Estados y la democracia. Uno de los puntos de mayor contundencia fue su petición directa para una transición democrática en Venezuela, haciendo énfasis en que Colombia confía en una transformación pronta, segura y profunda para ese país, tal como lo señaló textualmente durante su discurso.

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Restrepo reforzó la idea de un compromiso profundo por los derechos humanos en el actual gobierno, pero también expresó críticas abiertas a la ONU. Señaló que los derechos humanos no deben ser una herramienta selectiva usada para beneficiar aliados o castigar adversarios, y subrayó la necesidad de que el sistema sea "serio, coherente y exigente con todo". De acuerdo con El Espectador, el vicepresidente fue enfático al afirmar que Colombia busca ‘recuperar la seguridad’ como primer paso para lo que denomina la “Patria Milagro”, un concepto que resume el anhelo del nuevo gobierno por restaurar la confianza nacional e internacional en el país.

En su intervención, Restrepo detalló que las estructuras que operan ilegalmente en Colombia son “grupos terroristas” y que el Estado los está enfrentando con toda la fuerza legítima, siempre dentro de la Constitución y la ley. Sumado a esto, remarcó que las drogas ilícitas que se producen en Colombia tienen un destino transnacional, por lo que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos. Restrepo también insistió en que la seguridad, aunque es clave, no debe verse como una condición suficiente: es necesario que los territorios ofrezcan oportunidades para no permanecer vulnerables.

En materia económica, el vicepresidente sostuvo que los gobiernos no pueden “decretar” el crecimiento económico, y que la verdadera función del Estado es crear las condiciones para que las ideas se conviertan en empresas, los emprendimientos se transformen en empleo, y el trabajo genere bienestar. También abordó la importancia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, apostando a la formación de jóvenes en áreas como la robótica y la ciencia de datos. Finalmente, pidió una definición jurídica universal del terrorismo, ante la ausencia de un consenso global sobre este término, y reiteró la importancia de un multilateralismo que respete la diversidad cultural pero no implique sometimiento.

¿Qué propuso Colombia ante la ONU para combatir el narcotráfico?

De acuerdo con lo expuesto por José Manuel Restrepo, Colombia reprendió la idea de que la lucha contra el narcotráfico debe ser una causa común internacional. Resaltó que la producción de drogas ilícitas en el país tiene consecuencias transnacionales, lo que demanda una acción conjunta de toda la comunidad internacional para que esta amenaza no recaiga solo sobre Colombia.

¿Por qué el vicepresidente Restrepo pidió definir jurídicamente el terrorismo?

Restrepo mencionó que tras décadas de discusiones, los Estados miembros de la ONU no han llegado a una definición jurídica universal para el terrorismo. Esta ausencia dificulta la cooperación internacional en la materia, por lo que Colombia solicitó una definición concreta que permita a los países trabajar unidos en la lucha contra este fenómeno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.